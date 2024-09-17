Ангола – Украина. Анонс и прогноз матча ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Подопечные Александра Косенко неудачно стартовали на ЧМ-2024 в Узбекистане – 1:7 проиграли Аргентине. В противостоянии с Анголой никто не поймет, если украинцы не выиграют. Желательно побеждать уверенно.

Ангола – Украина

Чемпионат Мира Группа С. Второй тур

18.09.2024. 15:30

Трансляция - Общественный спорт

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Сборная Украины по футзалу

Украинцы очень неудачно стартовали на ЧМ-2024. Подопечные Александра Косенко уступили сборной Аргентины – 1:7. Наши ребята провалили вторую половину встречи. Слишком много ошибались украинцы, а такой именитый соперник не мог не воспользоваться своими возможностями. В первой половине встречи "сине-желтые" играли агрессивно, создавали моменты, но довести большинство атак до логического завершения не удавалось. Подопечные Косенко даже вели в счете, но за 20 секунд пропустили дважды. Кажется, именно неудачная концовка первой половины встречи сломала весь план на игру нашей команды. Также стоит обратить внимание на ошибки голкипера Александра Сухова, который "привез" два гола в свои ворота. Возможно, тренерскому штабу следует выпустить опытного Цыпуна. Последние десять минут украине играли с пятым полевым, но забить не смогли, а наоборот больше пропустили.

Наша сборная может застать врасплох соперника своими неочевидными решениями и это получалось в начале встречи. К сожалению, в матче с аргентинцами не смогли проявить себя, но дальше гораздо более слабые соперники. Со второго места точно должны выходить из группы.

Сборная Анголы по футзалу

Эта сборная во второй раз подряд сыграет на мировом первенстве. На предыдущем Чемпионате мира Ангола не набрала ни одного зачетного пункта. В мировом рейтинге Ангола занимает 47-е место. В этом году ближайший соперник сборной Украины дошел до финала Кубка Африки. Навязать борьбу Марроко они не смогли – 1:5. Среди спаррингов стоит отметить противостояние со сборной Португалии, но шансов против именитого соперника не было – 1:5.

Ангола тоже неудачно стартовала на ЧМ-2024. В первом туре представители Африки уступили Афганистану – 4:6. Дублем отметился Адерито. Большие проблемы у этой сборной в защите. К тому же, индивидуальное мастерство оставляет желать лучшего. Также в функциональном плане футболистов сборной Анголы не хватает на всю игру.

Личные встречи

Ранее сборные Украины и Анголы между собой не встречались. Для нашей сборной это будет дебютная игра против финалиста Кубка Африки-2024.

Последние матчи команд

Украина

15.09. Украина – Аргентина 1:7

31.08. Украина – Ливия 2:2 (тов)

25.08. Португалия – Украина 3:6 (тов)

23.08. Куба – Украина 0:7 (тов)

22.08. Коста-Рика – Украина 0:4 (тов)

Ангола

15.09. Афганистан - Ангола 6:4

17.08. Ангола – Португалия 1:5

15.08. Ангола – Узбекистан 1:2

21.04. Ангола – Марроко 1:5

19.04. Ангола – Египет 7:3

Ставка и коэффициенты на матч Ангола – Украина

Прогноз на матч Ангола – Украина

Безусловно, наша сборная не должна замечать этого соперника. Это команды разного класса, но доказывать свое преимущество нужно на футбольном поле. После поражения 1:7 все ожидают украинцев уверенной и солидной игры. Ожидаем, что уже с первых минут подопечные Костенко начнут играть активно. Прогноз – победа Украины в первом тайме с форой (-1.5) – 1.62.