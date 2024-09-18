Ангола – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Во втором матче на ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины встретится со сборной Анголой. Важность результата этого противостояния сложно переоценить.

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В первом туре обе команды проиграли. Украина со счетом 1:7 уступила Аргентине, а Ангола проиграла 4:6 Афганистану. От подопечных Косенко сегодня ждут только победы, ведь это сборные разного класса.

Матч футзальных сборных Анголы и Украины состоится в среду, 18 сентября, в 15:30. Смотреть можно на Общественное Спорт.