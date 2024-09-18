Ангола – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
Ангола - Украина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Во втором матче на ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины встретится со сборной Анголой. Важность результата этого противостояния сложно переоценить.
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В первом туре обе команды проиграли. Украина со счетом 1:7 уступила Аргентине, а Ангола проиграла 4:6 Афганистану. От подопечных Косенко сегодня ждут только победы, ведь это сборные разного класса.
Матч футзальных сборных Анголы и Украины состоится в среду, 18 сентября, в 15:30. Смотреть можно на Общественное Спорт.
Трансляция матча Украина - АргентинаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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