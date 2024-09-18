  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Ангола – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
В тренде

Ангола – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Футзал

Ангола - Украина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ангола – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Фото: Асоціація футзалу України

Новина українською

Во втором матче на ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины встретится со сборной Анголой. Важность результата этого противостояния сложно переоценить.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В первом туре обе команды проиграли. Украина со счетом 1:7 уступила Аргентине, а Ангола проиграла 4:6 Афганистану. От подопечных Косенко сегодня ждут только победы, ведь это сборные разного класса.

Матч футзальных сборных Анголы и Украины состоится в среду, 18 сентября, в 15:30. Смотреть можно на Общественное Спорт.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Украина - Аргентина
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Ангола – Украина. Анонс и прогноз матча ЧМ-2024 среди футзальных сборных
yellow-arrow
Ангола – Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
yellow-arrow
ЧМ-2024 по футзалу. Аргентина – Украина 7:1. Именитый соперник наказал за ошибки
сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости