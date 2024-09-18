ЧМ-2024 по футзалу. Ангола – Украина 2:7. Не оставили шансов африканцам

Подопечные Александра Косенко сегодня в матче второго тура группового турнира ЧМ-2024 по футболу встречались со сборной Анголы. Напомним, что в воскресенье украинцы уступили Аргентине 1:7, а Ангола проиграла Афганистану – 4:6.

В матче первого тура наша сборная провалила второй тайм и сегодня от украинцев ждали только победу. Украина и Ангола сборные разного класса, но это преимущество нужно демонстрировать во время игры. Ангола хоть и проиграла Афганистану, но 29 раз пробили в створ ворот. Главным талантом ангольской сборной считается 24-летний Элбер, первый тур пропускавший из-за дисквалификации. С такими игроками нужно всегда играть максимально внимательно.

Украинцы со старта встречи прогнозируемо начали активно прессинговать соперников и пытались поскорее открыть счет. Шикарную возможность забить упустил Евгений Жук, с нескольких метров пробивший прямо в голкипера. Высокий прессинг создавал существенные проблемы футболистам сборной Анголы, но довести свои атаки до логического завершения долгое время нашим ребятам не удавалось.

На седьмой минуте Паоло сбил Жука и назначил арбитр пенальти. С пенальти Евгений Жук не промахнулся - 0:1. С игры не смогли забить, но стандарт помог. Очень много выручал сборную Анголы Гомиту. Однако спасти после удара Корсуна он не смог – 0:2. Класс есть класс... Через несколько минут Игорь Корсун после шикарной передачи Фаренюка довел счет до разгромного – 0:3.

К сожалению, удержать свои ворота "сухими" наши ребята не смогли. В верхний угол пробил Элбер – 1:3. Даже несмотря на пропущенный мяч, это был хороший первый тайм.

Сразу после перерыва африканцы бросились забивать, понимая, что некуда отступать. Таким образом, у подопечных Косенко появлялось больше свободных зон. В защите украинцы играли не слишком надежно, и против более именитого соперника у нас могут быть существенные проблемы. На 26-й минуте Андрей Мельник мощным ударом со штрафного не оставил шансов голкиперу – 1:4. Наши ребята не собирались останавливаться на достигнутом и забили еще. В пустой угол после передачи Абакшина забил Зварыч – 1:5. Через четыре минуты Игорь Чернявский переправил мяч в ворота Гомиту - 1:6. То, что нужно было! В конце встречи расслабились и пропустили еще раз – 2:6.

Однако последний гол в матче был за нами. Мяч в свой актив записал Чернявский – 2:7.

В итоге, разгромная победа Украины!

ЧМ-2024. Группа С. Второй тур

Ангола – Украина 2:7

Голы: Элбер (17), Веду (40) - Жук (7, пен), Корсун (13 ,16), Мельник (26), Зварич (28), Чернявский (32 ,40)

Стартовый состав сборной Анголы: Гомиту – Адерито, Чико, Да Силва Элбер, Камбангула

Стартовый состав сборной Украины: Сухов – Семенченко, Абакшин, Зварыч, Корсун