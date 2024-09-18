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ЧМ-2024 по футзалу. Аргентина обыграла Афганистан. Украине в последнем туре нужна только победа

Футзал

Турнирные расклады перед последним туром

ЧМ-2024 по футзалу. Аргентина обыграла Афганистан. Украине в последнем туре нужна только победа

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В нашей группе на ЧМ-2024 по футзалу состоялся матч 2-го утра, в котором сборная Аргентина обыграла Афганистан (2:1).

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Таким образом, сборная Аргентины досрочно вышла в плей-офф. Судьбу второго места в группе определят между собой Украина и Афганистан в очном матче.

1. Аргентина - 6 очков (2 матча)

2. Афганистан - 3 очка (2)

3. Украина - 3 очка (2)

4. Ангола - 0 очков (2)

Матч Украина - Афганистан состоится в субботу, 21 сентября. Для финиша в топ-2 украинцам нужно только побеждать афганистанцев, по разнице мячей они пока им уступают.

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