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Украина - Афганистан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Футзал

Украина - Афганистан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.09.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Украина - Афганистан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Фото: Асоціація футзалу України

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Последний матч на групповом турнире ЧМ-2024 ожидает сборную Украины по футзалу. Подопечные Александра Косенко встретятся с дебютантом турнира сборной Афганистана.

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В прошлом туре Украина разгромила Анголу – 7:2, а Афганистан уступил Аргентине со счетом 1:2. Таким образом, обе команды имеют по три очка и в очном противостоянии определят судьбу второго места. Украинцев устроит только победа.

Матч между сборными Украины и Афганистана начнется в субботу в 18:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube канале Общественное Спорт.

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Трансляция матча Украина - Афганістан
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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