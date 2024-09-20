Украина - Афганистан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
Украина - Афганистан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.09.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Последний матч на групповом турнире ЧМ-2024 ожидает сборную Украины по футзалу. Подопечные Александра Косенко встретятся с дебютантом турнира сборной Афганистана.
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В прошлом туре Украина разгромила Анголу – 7:2, а Афганистан уступил Аргентине со счетом 1:2. Таким образом, обе команды имеют по три очка и в очном противостоянии определят судьбу второго места. Украинцев устроит только победа.
Матч между сборными Украины и Афганистана начнется в субботу в 18:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube канале Общественное Спорт.
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