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Украина - Афганистан. Анонс и прогноз матча ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Футзал

Украина - Афганистан: Прогноз и анонс матча ⋉ 21.09.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Украина - Афганистан. Анонс и прогноз матча ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Фото: Асоціація футзалу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Решающий матч в борьбе за второе место в группе. Украина и Афганистан имеют по три очка перед последним туром. Подопечных Александра Косенко устроит только победа.

Украина – Афганистан

Чемпионат Мира. Группа С. Третий тур

21.09.2024. 18:00

Трансляция - Общественный спорт

Содержание

Сборная Украины по футзалу

Подопечные Александра Косенко реабилитировались за разгромное поражение от Аргентины 1:7. Украинцы в матче второго тура не оставили шансов Анголе – 7:2. Отметим дубли Корсуна и Чернявского. С первых минут "сине-желтые" играли агрессивно, не давали сопернику спокойно выходить в атаку. Было заметно, что у нас гораздо более индивидуально сильные футзалисты. Не все получалось, но главное, что удалось достичь желаемого результата. Моментов наши ребята создали немало, а вот над игрой в завершении еще предстоит поработать. К тому же, в течение некоторых игровых отрезков были проблемы с переходом из атаки к защите.

“В любой игре все равно есть ошибки. Есть моменты, которые нужно разобрать. Но если брать в целом, ребята хорошо поработали. В целом, все хорошо”, – рассказал Косенко после игры.

Сборная Афганистана

Афганистан – дебютант Чемпионата мира. Путь на соревнование в Узбекистане был достаточно драматичным. Команда заняла пятое место на Кубке Азии-2024 и таким образом отобралась на ЧМ-2024. Спаррингов с топовыми сборными к ЧМ Афганистан не проводил. В матче первого тура ЧМ-2024 Афганистан обыграл Анголу 6:4. Во втором туре эта сборная тоже приятно удивила. Афганистан смог навязать борьбу Аргентине и уступил только со счетом 1:2. По количеству ударов по воротам преимущество по итогам первого тайма имел Афганистан (20 против 16). А после перерыва смог сравнять счет – забил Хуссейн Мохаммади. Тем не менее, за счет класса аргентинцы дожали. Игра против Аргентины показала, что Афганистан точно не стоит недооценивать.

Личные встречи

Ранее сборные Украины и Афганистана не встречались между собой. Для нашей сборной это будет дебютная игра против пятой команды Кубка Азии-2024.

Последние матчи команд

Украина

18.09. Украина – Ангола 7:2

15.09. Украина – Аргентина 1:7

31.08. Украина – Ливия 2:2 (тов)

25.08. Португалия – Украина 3:6 (тов)
23.08. Куба – Украина 0:7 (тов)

Афганистан

18.09. Афганистан – Аргентина 1:2

15.09. Афганистан - Ангола 6:4

06.09. Афганистан – Таиланд 1:2

04.09. Афганистан – Новая Зеландия 5:1

03.09. Афганистан – Кувейт 3:4

Ставка и коэффициенты на матч Украина – Афганистан

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Прогноз матча Украина - Афганистан.

В этом матче Украину устроит только победа. Однако легкой прогулки нашим ребятам точно не стоит ожидать. Игра против Аргентины продемонстрировала, что Афганистан может создавать проблемы именитым соперникам. Надеемся, что украинцы за счет индивидуальных действий и командной игры смогут добиться желаемого результата. Играть нужно максимально внимательно. Прогноз – победа сборной Украины с форой -1.5 за 1.60.

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