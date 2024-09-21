Украина - Афганистан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Настало время решающей игры для национальной сборной Украины по футзалу на ЧМ-2024. Сегодня подопечные Александра Косенко встретятся со сборной Афганистана.

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Перед последним туром у обеих команд по три очка, но разница мячей лучше у Афганистана. Таким образом, чтобы занять второе место, украинцы должны побеждать. Напомним, что в предыдущем туре наши ребята разгромили Анголу 7:2, а Афганистан уступил Аргентине – 1:2.

Матч футзальных сборных Афганистана и Украины состоится в субботу, 21 сентября, в 18:00. Смотреть можно на Общественное Спорт.