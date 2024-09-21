ЧМ-2024 по футзалу. Украина – Афганистан 4:1. Подопечные Косенко в 1/8 финала

В матче последнего тура группового турнира ЧМ-2024 по футзалу встречались сборные Украины и Афганистана. Обе сборные имели по три очка.

Сборная Украины в первом туре без шансов уступила Аргентине – 1:7. Однако, уже в эту среду наши ребята разгромили Анголу - 7:2. Афганистан в своем дебютном матче на ЧМ победил Анголу. В среду Афганистан смог навязать борьбу Аргентине – 1:2. Таким образом, чтобы занять второе место, Украина должна была побеждать сегодня, ведь у Афганистана лучшая разница забитых и пропущенных.

В первом тайме у подопечных Косенко легкой прогулки не было. Сборная Афганистана надежно играла в защите и при первой возможности выбегала в атаку. Однако на 14-й минуте украинцы все же открыли счет. Евгений Жук с пенальти переиграл голкипера – 1:0. Очень важный гол, если учитывать развитие событий на поле. Этот гол придал нашим ребятам уверенность и они смогли увеличить свое преимущество. Зварыч пробивал издали и мяч после рикошета залетел в ворота – 2:0. Непростой первый тайм, но результат на табло. Главное, что украинцы полностью контролировали игру.

После перерыва сборная Афганистана была вынуждена рисковать. Нашим ребятам это было на руку, ведь получали свободные зоны для своих атак. Хорошая возможность довести счет до разгромного была у Абакшина, но он попал в перекладину. К сожалению, соперник все же смог сократить отставание в счете и вернул интригу в игру. После розыгрыша углового отличился Голами – 2:1. Если бы не Сафари, то счет был бы другим. На 36-й минуте Михаил Зварыч снял все вопросы о победителе – 3:1. В следующей атаке Игорь Корсун забил в пустые ворота – 4:1.

В итоге игра завершилась победой Украины. Наша сборная выходит в 1/8 финала со второго места. Во вторник будем играть против Нидерландов.

ЧМ-2024 по футзалу. Третий тур

Украина – Афганистан 4:1

Голы: Жук (14), Зварич (16, пен, 36), Корсун (37) - Голами (26)

Украина: Сухов – Зварич, Корсун, Семенченко, Абакшин – Швед, Жук, Чернявский, Шотурма, Микитюк, Мельник, Фаренюк – Цыпун, Савенко

Афганистан: Сафари – Норовзи, Хоссаини, Каземи, Махмуди – Хосеин Поор, Эбрахими, Хоссеини, Мохаммади, Голами, Канбари, Моради – Джафари, Мохсени