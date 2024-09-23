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Украина - Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Футзал

Украина - Нидерланды: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.09.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Украина - Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Фото: Асоціація футзалу України

Новина українською

Сверхважный матч для украинского футзала ожидает нас во вторник. Подопечные Александра Косенко в 1/8 финала встретятся с Нидерландами.

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Обе команды в своих группах заняли второе место. Украина обыграла Анголу и Афганистан и проиграла Аргентине. Нидерланды расписали миру с Узбекистаном и Коста-Рикой и переиграли Парагвай.

Матч между сборными Украины и Нидерландов начнется во вторник в 18:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube канале Общественное Спорт.

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Трансляция матча Украина - Нидерланды
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сборная Украины по футзалу
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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