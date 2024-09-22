Тренер сборной по футзалу: Мы готовились и планировали попасть в плей-офф ЧМ

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал победу своих подопечных над Афганистаном.

“Мы готовились и планировали попасть в плей-офф. Сделали это, но, как мы и говорили, шаг за шагом будем стараться двигаться дальше. Спасибо ребятам. Я так думаю, что это футзал, который понравился зрителям. Будем готовиться к следующим играм.

Думаю, что от игры к игре будем чувствовать себя более уверенно психологически. Уже прочувствовали атмосферу чемпионата мира, игроки поняли, что это такое. Думаю, что не так уж будет психологически это давить”, – сказал Косенко.