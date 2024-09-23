Нидерланды - Украина. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Сборная Украины прогнозируемо вышла из группы ЧМ-2024 по футзалу. Теперь в 1/8 финала подопечных Александра Косенко ожидает встреча с соперником, с которым уже играли в квалификации на ЧМ.

Нидерланды – Украина

Чемпионат Мира 1/8 финала

24.09.2024. 18:00

Трансляция - Общественный спорт

Сборная Украины по футзалу

Подопечные Александра Косенко неудачно начали нынешний чемпионат. Украинцы разгромно уступили Аргентине 1:7. Однако потом наши ребята выиграли 7:2 у Анголы и 4:1 у Афганистана. В матче против Анголы были некоторые проблемы с переходом из атаки в защиту, но уже в следующей игре наши ребята играли максимально внимательно. Стоит отметить качественную командную работу подопечных Александра Косенко. С самой лучшей стороны себя на этом турнире проявляют Корсун, Зварыч, Жук. Следует также отметить более уверенную игру Александра Сухова, который много ошибался в первом матче против Аргентины.

После матча с Афганистаном своими впечатлениями поделился главный тренер сборной Александр Косенко. – “Мы готовились и планировали попасть в плей-офф. Сделали это, но, как мы и говорили, будем шаг за шагом двигаться дальше. Спасибо ребятам. Я так думаю, что этот футзал понравился зрителям. Будем готовиться к следующим играм” .

Напомним, что наша сборная впервые за восемь лет выступает на ЧМ. Лучший результат – четвертое место в 1996 году.

Сборная Нидерландов по футзалу

Нидерланды в своей группе выступали не слишком стабильно, но все же второе место заняли. В своей группе они сыграли вничью против хозяев соревнований Узбекистана (3:3), расписали мировую с командой Коста-Рики (2:2), а в заключительном туре обыграли сборную Парагвая (5:2). Подопечные 47-летнего испанца Мигеля Андреса не слишком уверенно играют в защите, но стараются постоянно оказывать давление на ворота соперников.

Против этой сборной подопечные Косенко уже играли в отборе в ЧМ. В первом матче наши ребята победили 4:2, а на выезде сыграли вничью 1:1. Среди лидеров сборной Нидерландов можно отметить Чиха, Боузамбу, Бузари. Против этих игроков надо прежде всего внимательно играть.

Личные встречи

Команды сыграли между собой три матча: победа Украины, ничья и победа Нидерландов. Уступила наша сборная в матче первого тура группового турнира ЧЕ-2022 - 2:3.

Последние матчи команд

Украина

21.09. Украина – Афганистан 4:1

18.09. Украина – Ангола 7:2

15.09. Украина – Аргентина 1:7

31.08. Украина – Ливия 2:2 (тов)

25.08. Португалия – Украина 3:6 (тов)

Нидерланды

20.09. Нидерланды – Парагвай 5:2

17.09. Коста-Рика – Нидерланды 2:2

14.09. Узбекистан – Нидерланды 3:3

08.09. Нидерланды – Таджикистан 3:4

07.09. Испания – Нидерланды 10:0

Ставка и коэффициенты на матч Нидерланды – Украина

Прогноз на матч Нидерланды – Украина

Букмекеры считают нашу сборную фаворитом этого матча 1/8 финала. С этим можно согласиться, потому что у нас более индивидуально сильные футболисты. К тому же украинцы на этом турнире от матча к матчу прогрессируют в командной игре. Заметно, что подопечные Косенко играют увереннее. Однако недооценивать Нидерланды точно не стоит. Там есть футзалисты, которые могут создать проблемы. Прогноз – Украина с форой (-1) за 1.70.