Нидерланды - Украина. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЧМ-2024 среди футзальных сборных
Нидерланды - Украина: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.09.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Сборная Украины прогнозируемо вышла из группы ЧМ-2024 по футзалу. Теперь в 1/8 финала подопечных Александра Косенко ожидает встреча с соперником, с которым уже играли в квалификации на ЧМ.
Нидерланды – Украина
Чемпионат Мира 1/8 финала
24.09.2024. 18:00
Трансляция - Общественный спорт
Сборная Украины по футзалу
Подопечные Александра Косенко неудачно начали нынешний чемпионат. Украинцы разгромно уступили Аргентине 1:7. Однако потом наши ребята выиграли 7:2 у Анголы и 4:1 у Афганистана. В матче против Анголы были некоторые проблемы с переходом из атаки в защиту, но уже в следующей игре наши ребята играли максимально внимательно. Стоит отметить качественную командную работу подопечных Александра Косенко. С самой лучшей стороны себя на этом турнире проявляют Корсун, Зварыч, Жук. Следует также отметить более уверенную игру Александра Сухова, который много ошибался в первом матче против Аргентины.
После матча с Афганистаном своими впечатлениями поделился главный тренер сборной Александр Косенко. – “Мы готовились и планировали попасть в плей-офф. Сделали это, но, как мы и говорили, будем шаг за шагом двигаться дальше. Спасибо ребятам. Я так думаю, что этот футзал понравился зрителям. Будем готовиться к следующим играм” .
Напомним, что наша сборная впервые за восемь лет выступает на ЧМ. Лучший результат – четвертое место в 1996 году.
Сборная Нидерландов по футзалу
Нидерланды в своей группе выступали не слишком стабильно, но все же второе место заняли. В своей группе они сыграли вничью против хозяев соревнований Узбекистана (3:3), расписали мировую с командой Коста-Рики (2:2), а в заключительном туре обыграли сборную Парагвая (5:2). Подопечные 47-летнего испанца Мигеля Андреса не слишком уверенно играют в защите, но стараются постоянно оказывать давление на ворота соперников.
Против этой сборной подопечные Косенко уже играли в отборе в ЧМ. В первом матче наши ребята победили 4:2, а на выезде сыграли вничью 1:1. Среди лидеров сборной Нидерландов можно отметить Чиха, Боузамбу, Бузари. Против этих игроков надо прежде всего внимательно играть.
Личные встречи
Команды сыграли между собой три матча: победа Украины, ничья и победа Нидерландов. Уступила наша сборная в матче первого тура группового турнира ЧЕ-2022 - 2:3.
Последние матчи команд
Украина
21.09. Украина – Афганистан 4:1
18.09. Украина – Ангола 7:2
15.09. Украина – Аргентина 1:7
31.08. Украина – Ливия 2:2 (тов)
25.08. Португалия – Украина 3:6 (тов)
Нидерланды
20.09. Нидерланды – Парагвай 5:2
17.09. Коста-Рика – Нидерланды 2:2
14.09. Узбекистан – Нидерланды 3:3
08.09. Нидерланды – Таджикистан 3:4
07.09. Испания – Нидерланды 10:0
Ставка и коэффициенты на матч Нидерланды – Украина
Прогноз на матч Нидерланды – Украина
Букмекеры считают нашу сборную фаворитом этого матча 1/8 финала. С этим можно согласиться, потому что у нас более индивидуально сильные футболисты. К тому же украинцы на этом турнире от матча к матчу прогрессируют в командной игре. Заметно, что подопечные Косенко играют увереннее. Однако недооценивать Нидерланды точно не стоит. Там есть футзалисты, которые могут создать проблемы. Прогноз – Украина с форой (-1) за 1.70.
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