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Нидерланды - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Футзал

Нидерланды -Украина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Нидерланды - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Фото: Асоціація футзалу України

Новина українською

Уже сегодня в поединке 1/8 финала сборная Украины будет встречаться с командой Нидерландов. Матч состоится в Ташкенте. Соперник непростой, но у подопечных Косенко есть все шансы пройти дальше.

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Украина и Нидерланды в своих группах финишировали на втором месте. Наши ребята два матча выиграли и разгромно уступили Аргентине. Нидерланды с Узбекистаном и Коста-Рикой сыграли вничью, а в последнем туре разгромили Парагвай.

Матч футзальных сборных Нидерландов и Украины состоится во вторник, 24 сентября, в 18:00. Смотреть можно на Общественное Спорт.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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