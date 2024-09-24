Нидерланды - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу

Уже сегодня в поединке 1/8 финала сборная Украины будет встречаться с командой Нидерландов. Матч состоится в Ташкенте. Соперник непростой, но у подопечных Косенко есть все шансы пройти дальше.

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Украина и Нидерланды в своих группах финишировали на втором месте. Наши ребята два матча выиграли и разгромно уступили Аргентине. Нидерланды с Узбекистаном и Коста-Рикой сыграли вничью, а в последнем туре разгромили Парагвай.

Матч футзальных сборных Нидерландов и Украины состоится во вторник, 24 сентября, в 18:00. Смотреть можно на Общественное Спорт.