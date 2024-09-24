ЧМ-2024 по футзалу. Нидерланды – Украина 1:3. Наша сборная в четвертьфинале

В поединке 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины встречалась с Нидерландами. Игра проходила в Ташкенте. Сборная Нидерландов в пятый раз участвует в финальной стадии. Лучший результат – второе место в 1989 году. А в последний раз Нидерланды выступали на Чемпионате мира аж в 2000 году.

На групповом турнире обе команды заняли второе место. Украина разгромно уступила Аргентине, но затем выиграла у Анголы и Афганистана. Нидерланды против Узбекистана и Коста-Рики сыграли вничью и в последнем туре победили Парагвай.

Украина и Нидерланды встречались в квалификации к ЧМ. Первую игру выиграла Украина – 4:2, а противостояние в Нидерландах завершилось вничью.

Соперники осторожно начали игру, ведь понимали цену ошибки. Первая акцентированная атака украинцев завершилась голом. После передачи Абакшина в пустые ворота отправил мяч Зварыч – 0:1. Шикарная комбинация Корсун-Абакшин-Зварич. В Нидерландов стоит отметить эпизод с ударом Бухари, но блестяще сыграл Сухов. Мог увеличивать преимущество нашей сборной Микитюк, но мяч после его удара попал в перекладину.

В первом тайме было много перспективных атак нашей сборной, но забить еще не удавалось. В конце тайма нам откровенно повезло, когда Уаддух попал в штангу. Первый тайм закончился со счётом 0:1.

Сразу после перерыва мощно пробивал Корсун, но попал в перекладину. Активное начало второй половины встречи в исполнении подопечных Косенко, но второй раз забить никак не удавалось. В игре сборной Нидерландов было много сумбура.

К сожалению, в средине второго тайма украинцы пропустили. Ошибкой в ​​защите воспользовался Бузамбу, хладнокровно переигравший голкипера - 1:1. Свои моменты не реализовали и пропустили. Очень быстро наши ребята снова вышли вперед. Сухов подключился к атаке и отдал на Мельника, который переправил мяч в сетку – 1:2. Украинцы не останавливались на достигнутом и пытались забить еще. Точку в матче поставил все тот же Мельник - 1:3.

В итоге Украина будет играть в четвертьфинале!

ЧМ-2024 по футзалу. 1/8 финала

Нидерланды – Украина 1:3

Голы: Бузамбу (29) - Зварич (6), Мельник (31, 40)

Нидерланды: Куюк – Кретер, Моссауи, Бухари, Бузамбу – Кее, Кеяр, Аттахири, Чих, Буюзан, Белхадж, Мартинус, Уаддух – Спигт

Украина: Сухов – Зварич, Корсун, Семенченко, Абакшин – Швед, Жук, Чернявский, Шотурма, Микитюк, Мельник, Фаренюк – Цыпун, Савенко