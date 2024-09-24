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ЧМ-2024 по футзалу. Нидерланды – Украина 1:3. Наша сборная в четвертьфинале

Футзал

Сегодня начались важнейшие матчи

ЧМ-2024 по футзалу. Нидерланды – Украина 1:3. Наша сборная в четвертьфинале

Фото: Асоціація футзалу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В поединке 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины встречалась с Нидерландами. Игра проходила в Ташкенте. Сборная Нидерландов в пятый раз участвует в финальной стадии. Лучший результат – второе место в 1989 году. А в последний раз Нидерланды выступали на Чемпионате мира аж в 2000 году.

На групповом турнире обе команды заняли второе место. Украина разгромно уступила Аргентине, но затем выиграла у Анголы и Афганистана. Нидерланды против Узбекистана и Коста-Рики сыграли вничью и в последнем туре победили Парагвай.

Украина и Нидерланды встречались в квалификации к ЧМ. Первую игру выиграла Украина – 4:2, а противостояние в Нидерландах завершилось вничью.

Соперники осторожно начали игру, ведь понимали цену ошибки. Первая акцентированная атака украинцев завершилась голом. После передачи Абакшина в пустые ворота отправил мяч Зварыч – 0:1. Шикарная комбинация Корсун-Абакшин-Зварич. В Нидерландов стоит отметить эпизод с ударом Бухари, но блестяще сыграл Сухов. Мог увеличивать преимущество нашей сборной Микитюк, но мяч после его удара попал в перекладину.

ЧМ-2024 по футзалу. Нидерланды – Украина 1:3. Наша сборная в четвертьфинале - изображение 1

В первом тайме было много перспективных атак нашей сборной, но забить еще не удавалось. В конце тайма нам откровенно повезло, когда Уаддух попал в штангу. Первый тайм закончился со счётом 0:1.

Сразу после перерыва мощно пробивал Корсун, но попал в перекладину. Активное начало второй половины встречи в исполнении подопечных Косенко, но второй раз забить никак не удавалось. В игре сборной Нидерландов было много сумбура.

К сожалению, в средине второго тайма украинцы пропустили. Ошибкой в ​​защите воспользовался Бузамбу, хладнокровно переигравший голкипера - 1:1. Свои моменты не реализовали и пропустили. Очень быстро наши ребята снова вышли вперед. Сухов подключился к атаке и отдал на Мельника, который переправил мяч в сетку – 1:2. Украинцы не останавливались на достигнутом и пытались забить еще. Точку в матче поставил все тот же Мельник - 1:3.

В итоге Украина будет играть в четвертьфинале!

ЧМ-2024 по футзалу. 1/8 финала

Нидерланды – Украина 1:3

Голы: Бузамбу (29) - Зварич (6), Мельник (31, 40)

Нидерланды: Куюк – Кретер, Моссауи, Бухари, Бузамбу – Кее, Кеяр, Аттахири, Чих, Буюзан, Белхадж, Мартинус, Уаддух – Спигт

Украина: Сухов – Зварич, Корсун, Семенченко, Абакшин – Швед, Жук, Чернявский, Шотурма, Микитюк, Мельник, Фаренюк – Цыпун, Савенко

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Комментарии
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walkacom (Киев)
24.09.2024 в 20:25
без фарта заслуженно молотки
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1
0
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Комментарии 10
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walkacom (Киев)
24.09.2024 в 20:25
без фарта заслуженно молотки
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1
0
alex.belogubko (одесса)
24.09.2024 в 20:06
МОЛОДЦЫ СПАСИБО
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4
0
download1 (huyersk)
24.09.2024 в 19:57
Ось це звитяга! Мужики!
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3
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
24.09.2024 в 19:51
Красені!!! Гра на одному диханні) З Іспанцями буде дуже важко...
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3
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
24.09.2024 в 19:50
Хоч тут є збірна . Козаки. Билися як леви. Браво.
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3
1
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жажа_the_best (Харьков)
24.09.2024 в 19:47
Хотелось бы реванш у Аргентины взять..
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3
2
MaximSK (Киев)
24.09.2024 в 19:50
Следующий соперник Испания или Венесуэла, понятно что это наш последний матч, надо просто достойно сыграть
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4
4
Василь з конопель (Амстердам )
24.09.2024 в 19:42
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3
1
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Djon (Україна)
24.09.2024 в 19:41
Молодці! Цікава гра, гарний результат.
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7
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.09.2024 в 19:29
Good! Вітання!
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5
0

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