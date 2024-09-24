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Главный тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал выход команды в 1/4 финала чемпионата мира

Футзал

Наши - в четвертьфинале

Главный тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал выход команды в 1/4 финала чемпионата мира

Getty Images

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Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал матч 1/8 чемпионата мира с Нидерландами, в котором наша команда победила со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

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"Очень ответственно провели матч. Может, не очень зрелищный, но напряженный матч. Благодарен ребятам, что выдержали. Нидерланды – хорошая команда, техничная. Важно, что ребята проявили характер.

Было важно забить второй гол после того, как пропустили. В прошлых матчах мы после пропущенных сразу как-то просаживались и были проблемы. А эта игра – важная для уверенности в себе", – сказал Косенко.

Напомним, что в четвертьфинале ЧМ 29 сентября сборная Украины сыграет с победителем пары Испания – Венесуэла.

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сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
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