Главный тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал выход команды в 1/4 финала чемпионата мира

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал матч 1/8 чемпионата мира с Нидерландами, в котором наша команда победила со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

"Очень ответственно провели матч. Может, не очень зрелищный, но напряженный матч. Благодарен ребятам, что выдержали. Нидерланды – хорошая команда, техничная. Важно, что ребята проявили характер.

Было важно забить второй гол после того, как пропустили. В прошлых матчах мы после пропущенных сразу как-то просаживались и были проблемы. А эта игра – важная для уверенности в себе", – сказал Косенко.