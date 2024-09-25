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Шевченко отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу

Футзал

Украинские футзалисты продолжат борьбу на турнире

Шевченко отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выход сборной Украины по футзалу в 1/4 финала чемпионата мира-2024.

В 1/8 финала турнира подопечные Александра Косенко обыграли команду Нидерландов (3:1).

"Рад видеть, что наша сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу. Гордимся вами и удачи дальше", - написал Шевченко в Instagram-stories.

Сборная Украины по футзалу впервые с 2012 года сыграет в четвертьфинале чемпионата мира. Там она встретится с лучшим в дуэли Испания - Венесуэла. Игра состоится 29 сентября в Ташкенте.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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