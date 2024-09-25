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Сборная Украины по футзалу получила соперника по четвертьфиналу ЧМ-2024

Футзал

Сыграем с Венесуэлой

Сборная Украины по футзалу получила соперника по четвертьфиналу ЧМ-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футзалу узнала соперника по 1/4 финала Чемпионата мира-2024.

Читайте такжеЧМ-2024 по футзалу. Нидерланды – Украина 1:3. Наша сборная в четвертьфинале

Наша команда сыграет с Венесуэлой, которая в невероятном матче 1/8 финала обыграла Испанию (1-2)!

Ну и отметим, что матч Украина – Венесуэла состоится в воскресенье, 29 сентября, и начнется в 18:00.

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