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Игрок сборной Украины по футзалу: Верьте в команду, а мы сделаем все возможное для выхода в полуфинал ЧМ-2024

Футзал

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Венесуэлой

Игрок сборной Украины по футзалу: Верьте в команду, а мы сделаем все возможное для выхода в полуфинал ЧМ-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок сборной Украины по футзалу Андрей Мельник прокомментировал выход команды в четвертьфинал чемпионата мира-2024, где украинцы сыграют с Венесуэлой.

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– Это первый выход Украины в четвертьфинал ЧМ за многие годы. Что это достижение означает для вас?

– Это историческое достижение украинского футзала и украинского спорта. Для меня особенно важно, потому что в период войны хочется подарить хоть немного положительных эмоций воинам ВСУ, которые нас защищают и дают возможность играть в футзал и представлять Украину на мировой арене.

Выходя на паркет, каждый из нас отдает всего себя, действует на пике своих возможностей, поэтому очень приятно, когда большой труд и проделанная работа дают свои плоды.

- Чувствует ли сборная в себе силы замахнуться на улучшение лучшего результата в своей истории — выход в полуфинал в 1996 году? Как вы оцените шансы на это?

- Все покажет результат, но могу заверить каждого, что мы приложим все усилия для выхода в полуфинал. Эмоции от победы с Нидерландами уже идут на второй план, потому что нужно дождаться нашего соперника и начать его изучать, готовиться к игре.

Шансы к старту поединка всегда 50/50. Даже если мы не станем фаворитами пары, это будет нам даже на руку. Верьте в команду, а мы сделаем все возможное. Слава Украине.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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