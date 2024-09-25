Капитан сборной Украины по футзалу: Перед матчем с Нидерландами процитировал команде Усика, что украинский дух не сломать

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма прокомментировал победу над Нидерландами в 1/8 финала ЧМ-2024.

Читайте также Сборная Украины по футзалу получила соперника по четвертьфиналу ЧМ-2024

– Это первый выход Украины в четвертьфинал ЧМ за многие годы. Что это достижение означает для вас?

– Это достижение как для меня лично, так и для команды в целом очень много значит. Мы очень много сделали работы и очень много прошли тренировок, чтобы оказаться в 1/8-й. Поэтому довольны, потому что приложили максимум усилий.

– В матче с Нидерландами Украина дважды быстро выходила вперед в счете – в начале игры и сразу после пропущенного во втором тайме. Что это говорит о характере команды, о ее психологии?

– Я ребятам процитировал слова выдающегося боксера Александра Усика перед этим матчем – о том, что украинский дух не сломать. И нас действительно было тяжело сломать в этом матче. С нами в этом матче были наш характер, сила воли и безудержное желание победить!

– Насколько ответственно быть капитаном и лидером сборной Украины на международном турнире? Чувствуете ли вы усиленную ответственность, представляя Украину во времена большой войны?

– Действительно, капитаном быть нелегко. Надо быть в тренде, всегда показывать пример, стараться подстраиваться, помогать всем ребятам коммуницировать, быть на одной волне как с тренерским штабом, так и психологически сбалансировать команду.

– Чувствует ли сборная силы замахнуться на улучшение наилучшего результата в своей истории – выход в полуфинал в 1996 году? Как вы оцените шансы на это?

– Знаете, шансы можно недооценивать, можно переоценивать. Но я вижу в нашей команде баланс – все готовы выручить и поддержать друг друга в любой ситуации на паркете. Есть еще ряд факторов, которые мы много лет клепали, чтобы сейчас быть таким коллективом.