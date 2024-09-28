Украина - Венесуэла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 ЧМ по футзалу
Украина - Венесуэла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.09.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Шаг за шагом подопечные Александра Косенко прошли в четвертьфинал ЧМ-2024 по футзалу. Безусловно, это уже очень хороший результат, но аппетит приходит во время еды.
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В 1/8 финала украинцы в непростом противостоянии все-таки дожали Нидерланды – 3:1. Ожидалось, что в четвертьфинале будем играть против грозных испанцев. Однако не так произошло, как думалось. Венесуэла создала настоящую сенсацию и смогла победить Испанию – 2:1.
Матч между сборными Украины и Венесуэлы начнется в воскресенье в 18:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube канале Общественное Спорт.
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