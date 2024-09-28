  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Украина - Венесуэла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 ЧМ по футзалу
В тренде

Украина - Венесуэла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 ЧМ по футзалу

Футзал

Украина - Венесуэла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.09.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Украина - Венесуэла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 ЧМ по футзалу

Фото: Асоціація футзалу України

Новина українською

Шаг за шагом подопечные Александра Косенко прошли в четвертьфинал ЧМ-2024 по футзалу. Безусловно, это уже очень хороший результат, но аппетит приходит во время еды.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В 1/8 финала украинцы в непростом противостоянии все-таки дожали Нидерланды – 3:1. Ожидалось, что в четвертьфинале будем играть против грозных испанцев. Однако не так произошло, как думалось. Венесуэла создала настоящую сенсацию и смогла победить Испанию – 2:1.

Матч между сборными Украины и Венесуэлы начнется в воскресенье в 18:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube канале Общественное Спорт.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Украина - Венесуэла
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Капитан сборной Украины по футзалу: Перед матчем с Нидерландами процитировал команде Усика, что украинский дух не сломать
yellow-arrow
Игрок сборной Украины по футзалу: Верьте в команду, а мы сделаем все возможное для выхода в полуфинал ЧМ-2024
yellow-arrow
Сборная Украины по футзалу получила соперника по четвертьфиналу ЧМ-2024
сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости