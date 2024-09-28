Украина – Венесуэла. Анонс и прогноз матча 1/4 финала ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Только одобрительные отзывы заслуживают подопечные Александра Косенко на ЧМ-2024 по футзалу, ведь наша сборная уже дошла до четвертьфинала. В последний раз до этой стадии украинская сборная доходила в 2012 году на турнире в Таиланде.

Однако украинцы точно не собираются останавливаться на достигнутом. Эта сборная способна замахнуться на улучшение наилучшего результата в своей истории – выход в полуфинал в 1996 году.

Украина – Венесуэла

Чемпионат Мира 1/4 финала

29.09.2024. 18:00

Трансляция - Общественный спорт

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Сборная Украины по футзалу

Во вторник наша сборная в 1/8 финала встречалась с Нидерландами. Уже в дебюте противостояния после шикарной комбинации Корсун-Абакшин-Зварыч украинцы открыли счет. После этого подопечные Косенко создали ряд моментов, но увеличить свое преимущество не смогли. Нидерландам удалось сравнять счет, но наши ребята после этого заиграли еще активнее и одержали заслуженную победу – 3:1. Дублем отличился Мельник. От матча к матчу на этом турнире украинцы играют увереннее. С реализацией еще существенные проблемы, но в защите наши ребята достигли прогресса. 1:7 от Аргентины это была случайность.

Своими впечатлениями от 1/8 финала поделился главный тренер команды Александр Косенко. - "В предыдущих матчах после пропущенного мяча сразу проседали и пропускали или просто допускали моменты у своих ворот. Но очень хорошо, что сегодня мы и этот удар выдержали. Это важно как для результата, так и для нашей команды на будущее", – сказал Косенко.

После матча 1/8 Михаилу Зварычу провели обследование в местной больнице, но прогноз положительный. Врачи не исключают возможности Михаила сыграть в четвертьфинале.

Сборная Венесуэлы по футзалу.

От этой сборной точно не ожидали выхода в четвертьфинал. Венесуэла была явным аутсайдером в матче с Испанией, но она смогла выиграть – 2:1. Героем матча стал голкипер команды Вильялобос, спасший свою команду от ряда проблем, а также еще и забил. Победный мяч на последней минуте забил Карреньо. Испанцы доминировали, но это был не их день.

Венесуэла второй раз в истории играет на мундиале. Эта сборная пробилась в плейоф за рейтингом третьих мест. В мировом рейтинге команда – на 21-м месте. На групповом турнире Венесуэла без шансов проиграла Франции и Ирану, а в последнем туре разгромила Гватемалу.

Венесуэла установила новый национальный рекорд на Чемпионатах мира - впервые будет играть в четвертьфинале. До сих пор команда только однажды добиралась до стадии 1/8 финала — на своем дебютном ЧМ-2021.

Последние матчи команд

Украина

24.09. Украина – Нидерланды 3:1

21.09. Украина – Афганистан 4:1

18.09. Украина – Ангола 7:2

15.09. Украина – Аргентина 1:7

31.08. Украина – Ливия 2:2 (тов)

Венесуэла

25.09. Венесуэла – Испания 2:1

22.09. Венесуэла - Гватемала 7:3

19.09. Франция – Венесуэла 7:3

16.09. Иран – Венесуэла 7:1

18.06. Коста-Рика – Венесуэла 0:2 (тов)

Ставка и коэффициенты на матч Украина – Венесуэла

Прогноз на матч Украина – Венесуэла

Безусловно, против испанцев у нашей сборной было бы меньше шансов, но точно не стоит недооценивать Венесуэлу. Эта сборная доказала, что она может терпеть и ждать своего шанса. Победа над испанцами точно придала футзалистам сборной Венесуэлы уверенности в своих силах. Легкой прогулки нам не стоит ожидать, но украинцы за счет класса и командной игры должны выходить в полуфинал. Большого количества голов от этого четвертьфинала не ожидаем. Прогноз – тотал голов меньше 6 (1.63).