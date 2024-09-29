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Украина – Венесуэла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала ЧМ по футзалу

Футзал

Украина - Венесуэла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 29.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Украина – Венесуэла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала ЧМ по футзалу

Фото: Асоціація футзалу України

Новина українською

Сверхважный и ответственный матч для сборной Украины по футзалу на ЧМ-2024. В четвертьфинале подопечные Александра Косенко будут играть против Венесуэлы.

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Украина в 1/8 финала достаточно уверенно обыграла Нидерланды - 3:1.Южноамериканцы стали настоящим открытием турнира. Венесуэла сенсационно обыграла Испанию – 2:1.Первый гол в ворота Испании забил вратарь Венесуэлы Хосе Вильялобос, который стал героем противостояния.

Матч футзальных сборных Украины и Венесуэлы состоится в воскресенье, 29 сентября, в 18:00. Смотреть можно на Общественное Спорт.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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