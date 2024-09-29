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Капитан сборной Украины по футзалу: Когда мы убегали из Херсона, россияне использовали нас как живой щит

Футзал

Игрок дал интервью большому изданию

Капитан сборной Украины по футзалу: Когда мы убегали из Херсона, россияне использовали нас как живой щит

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма в интервью популярному испанскому изданию "Marca" рассказал, как он эвакуировался из Херсона во время начала полномасштабной войны.

“Когда я уезжал из Херсона, это был самый трудный момент в моей жизни. Я смотрел в окно и видел, как в мой город въезжают танки.

Нам понадобилось четыре дня, чтобы покинуть страну, я сделал это с двумя маленькими дочерьми. Россияне использовали нас в качестве живого щита, чтобы украинские войска были вынуждены прекратить оборону, они прятались за нашими автомобилями, чтобы продолжать наступление.

Нас остановили на блокпосту, заставили раздеться догола, забрали все, что у нас было”, – объясняет Шотурма.

Напомним, что сегодня сборная Украины по футзалу сыграет свой матч 1/4 финала Чемпионата мира против Венесуэлы. Старт встречи запланирован на 18:00.

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Петр Шотурма сборная Украины по футзалу Marca война с россией
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Источник:
Marca
Опубликовал: Максим Кучер
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