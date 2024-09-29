ЧМ-2024 по футзалу. Украина – Венесуэла 9:4. Подопечные Косенко в полуфинале впервые за 28 лет

Подопечные Александра Косенко шаг за шагом дошли уже до числа топ-8 сборных мира на ЧМ-2024 по футзалу. В четвертьфинале соревнований в Узбекистане украинцы встречались с Венесуэлой.

В 1/8 финала наши ребята достаточно уверенно и солидно обыграли Нидерланды – 3:1. Даже когда счет стал 1:1, то все равно чувствовалась уверенность в игре украинцев. А вот Венесуэла шокировала всех победой над Испанией – 2:1. Для этой сборной выход в четвертьфинал – лучший результат в истории. Напомним, что Украина в 1996 году на ЧМ заняла четвертое место и для нас это лучшее достижение.

Сборные последний раз встречались в 2009 году, на Гран-при в Бразилии. Матч состоялся в рамках группового этапа и завершился боевой ничьей 2-2.

Игра началась очень удачно для сборной Украины. После передачи Корсуна расстрелял ворота Абакшин – 1:0. Однако уже очень быстро соперники сравняли счет. Франсия в одно касание переправил мяч в сетку – 1:1. После пропущенного мяча украинцы продолжали доминировать, но никак не могли реализовать свои моменты. На 14-й минуте подопечные Косенко все же добились своего. После передачи Чернявского отличился Шотурма – 2:1. Через две минуты Абакшин увеличил преимущество сборной Украины - 3:1. А вот дальше не понятно, что произошло с нашими ребятами. За 22 секунды украинцы пропустили дважды. Забивали Видаль и Виамонте – 3:3.

Концовка первого тайма прошла все же удачно для нас. Свой третий гол в матче забил Абакшин, а Швед на последней минуте отличился шикарным ударом в верхний угол – 5:3. Невероятный первый тайм.

Сразу после перерыва Семенченко ударом в угол ворот увеличил преимущество нашей сборной – 6:3. Начало лучше не придумаешь. На 27-й минуте Александр Сухов подключился к атаке и расстрелял ворота – 7:3. Такого мало кто ждал от голкипера сборной Украины. Этим голом наша сборная отправила Венесуэлу в нокаут!

На этом голевая феерия не завершилась. Моррилльо и Чернявский обменялись забитыми мячами – 8:4. На 38-й минуте после передачи Абакшина в пустые ворота забил Микитюк – 9:4.

В итоге матч завершился уверенной победой подопечных Косенко. Украина выходит в полуфинал Чемпионата мира! Браво, ребята! Это было невероятно! Историческое достижение для Украины! В полуфинале будем играть против Бразилии.

ЧМ-2024 по футзалу. 1/4 финала

Украина – Венесуэла 9:4

Голы: Абакшин (5, 16, 18), Шотурма (14), Швед (20), Семенченко (21), Сухов (27), Чернявский (32), Микитюк (38) – М.Франсия (6), Виамонте (16), Видаль (17), Моррилльо (30)

Украина: Сухов, Корсун, Мельник, Семенченко, Абакшин – Савенко, Швед, Жук, Чернявский, Зварыч, Шотурма, Микитюк, Фаренюк

Венесуэла: Виллалобос, Занц, Кабаркас, Каррено, Виамонте – Хименес, Моррилльо, Мильтон Франсия, Саймон Франсия, Видаль, Морено, Торрес, Бричено