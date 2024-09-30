Косенко – о Бразилии в ½: Нет сборных, которые не проигрывают. Игроки не хотят останавливаться

Студия УПЛ.ТБ осуществила прямое включение с тренером сборной по футзалу.

"Мы в четверке лучших команд мира. Уровень футзала растет с каждым годом. Очень много классных сборных и мы гордимся нашей победой. Не хотим останавливаться и хотим играть дальше. Будем настраиваться на положительный результат в полуфинале.

Мы как одно целое. Общаемся, прибавляем друг другу сил, поддерживаем. Благодаря этому мы здесь – в полуфинале. Неоднократно упоминали, что на чемпионатах мира ни разу не обыграли команду из Южной Америки. У нас даже мыслей не было о том, что мы фавориты в этой игре. Настрой был серьезный, не было мыслей, что мы уже одной ногой в полуфинале”.