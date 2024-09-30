Косенко – о Бразилии в ½: Нет сборных, которые не проигрывают. Игроки не хотят останавливаться
Наставник национальной команды прокомментировал выход в полуфинал
Фото: пресс-служба АФУ
Студия УПЛ.ТБ осуществила прямое включение с тренером сборной по футзалу.
"Мы в четверке лучших команд мира. Уровень футзала растет с каждым годом. Очень много классных сборных и мы гордимся нашей победой. Не хотим останавливаться и хотим играть дальше. Будем настраиваться на положительный результат в полуфинале.
Мы как одно целое. Общаемся, прибавляем друг другу сил, поддерживаем. Благодаря этому мы здесь – в полуфинале. Неоднократно упоминали, что на чемпионатах мира ни разу не обыграли команду из Южной Америки. У нас даже мыслей не было о том, что мы фавориты в этой игре. Настрой был серьезный, не было мыслей, что мы уже одной ногой в полуфинале”.
"Каждый из игроков сам себя будет ругать, если не сделает все для того, чтобы пройти в финал. Результат может быть любой. Игроки не хотят останавливаться и довольствоваться тем, что есть. В любом аспекте бразильцы всегда сильны, но нет сборных, которые не проигрывают”, – заявил тренер.
Украина впервые после 1996 года пробилась в четверку лучших на Мундиале.
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