Украина - Бразилия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/2 ЧМ по футзалу

Сборная Украины уже в топ-4 лучших команд мира. В последний раз украинцы играли в полуфинале ЧМ аж в 1996 году. В среду соперником подопечных Александра Косенко станут бразильцы.

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В четвертьфинале Украина в блестящем стиле разгромила Венесуэлу – 9:4. Хетриком отличился Абакшин, а также отметим шикарный гол нашего голкипера Сухова. Бразилия в своем матче 1/4 финала обыграла Марокко – 3:1.

Полуфинальный матч между сборными Украины и Бразилии начнется в среду в 18:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube канале Общественное Спорт.