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"Наконец-то прорвало". Игрок сборной Украины по футзалу - о хет-трике в 1/4 финала ЧМ

Футзал

Даниил Абакшин оценил выход команды в полуфинал

"Наконец-то прорвало". Игрок сборной Украины по футзалу - о хет-трике в 1/4 финала ЧМ

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

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Игрок сборной Украины по футзалу Даниил Абакшин поделился своими эмоциями после победы над Венесуэлой (9:4) в четвертьфинале ЧМ-2024.

Отметим, что в этой встречи Даниил забил три гола и отдал два ассиста.

"Это просто невероятные эмоции. Очень рад находиться именно здесь, именно сейчас. Спасибо всем ребятам, всему тренерскому штабу, всем болельщикам. Я просто не могу передать эти эмоции, это просто топ! Мы в четверке!

Моя игра? Наконец-то прорвало. Это награда команды. Сколько отдали передач, а сколько еще не забил. Невероятно!", - сказал Абакшин.

В полуфинале наша сборная сыграет с Бразилией, которая в 1/4 финала обыграла Марокко (3:1). Матч состоится 2 октября.

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Источник:
Асоціація футзалу України
Опубликовал: Алина Ерофеева
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