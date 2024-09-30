"Наконец-то прорвало". Игрок сборной Украины по футзалу - о хет-трике в 1/4 финала ЧМ

Игрок сборной Украины по футзалу Даниил Абакшин поделился своими эмоциями после победы над Венесуэлой (9:4) в четвертьфинале ЧМ-2024.

Отметим, что в этой встречи Даниил забил три гола и отдал два ассиста.

"Это просто невероятные эмоции. Очень рад находиться именно здесь, именно сейчас. Спасибо всем ребятам, всему тренерскому штабу, всем болельщикам. Я просто не могу передать эти эмоции, это просто топ! Мы в четверке! Моя игра? Наконец-то прорвало. Это награда команды. Сколько отдали передач, а сколько еще не забил. Невероятно!", - сказал Абакшин.

В полуфинале наша сборная сыграет с Бразилией, которая в 1/4 финала обыграла Марокко (3:1). Матч состоится 2 октября.