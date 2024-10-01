Украина – Бразилия. Анонс и прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2024 среди футзальных сборных
Украина - Бразилия: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.10.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Это действительно исторический матч для всей страны. Наша футзальная сборная вышла в полуфинал Чемпионата мира. Однако подопечные Косенко не собираются останавливаться на достигнутом и хотят создать настоящую сенсацию.
Украина - Бразилия
Чемпионат Мира 1/2 финала
02.10.2024. 18:00
Трансляция - Общественный спорт
Сборная Украины по футзалу
Украина впервые за 28 лет будет играть в полуфинале ЧМ по футзалу. Напомним, что в 1996 году наша сборная уступила Испании. В четвертьфинале подопечные Александра Косенко не оставили шансов Венесуэле – 9:4. Среди негатива можно отметить разве что потерю концентрации в конце первого тайма, когда украинцы дважды пропустили за 22 секунды. Однако это никоим образом не повлияло на настрой и игру нашей команды. Против такой Украины шансов у соперника не было. Наши ребята высоко прессинговали, быстро доходили до ворот Венесуэлы. Могли забивать даже больше, но чуть-чуть не повезло.
С наилучшей стороны показал себя Абакшин, отличившийся хет-триком. Также обращаем внимание на шикарный гол нашего голкипера Александра Сухова. Из-за дисквалификации пропустит полуфинал Назар Швед. Перед полуфиналом Украина может потерять еще двух игроков. Михаил Зварыч продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил во время предыдущего матча с Нидерландами, тогда как в игре с Венесуэлой повреждение голеностопа получил Андрей Мельник.
Сборная Бразилии по футзалу
Бразилия во второй раз подряд сыграет в полуфинале Чемпионата мира по футзалу. В общей сложности до этой стадии бразильцы не проходили только в 2016 году, когда вылетели еще в 1/8 финала. Эта сборная является главным фаворитом нынешнего ЧМ в Узбекистане. Пока у бразильцев проблем не было. На групповом турнире Бразилия уничтожила Таиланд, Хорватию и Кубу. За три матча ближайший соперник нашей сборной забил 27 мячей.
В 1/8 финала бразильцы разгромили Коста-Рику (5:0), а в четвертьфинале обыграли Марокко (3:1). Легкой прогулки не было, но они добились результата за счет класса. В этом матче футзалисты сборной Бразилии играли более прагматично.
На последних двух ЧМ команда потерпела неудачу, поэтому теперь будет максимально стремиться вернуться на вершину. Нынешний Кубок Америки Бразилия выиграла очень уверенно, в частности, дважды за турнир обыграв главного конкурента Аргентину (4:1 в группе и 2:0 в финале).
Личные встречи
Команды встречались дважды и оба матча выиграли бразильцы с общим счетом 10:3. В апреле 2024 года в контрольном матче Бразилия выиграла 7:2.
Факты на цифры
Бразилия выиграла 45 из 50 последних матчей;
Украина выиграла 8 из 10 предыдущих игр;
Бразилия забивает 50 матчей подряд;
Сборная Бразилия забивала не менее трех голов в девяти предыдущих играх.
Последние матчи команд
Украина
29.09. Украина – Венесуэла 9:4
24.09. Украина – Нидерланды 3:1
21.09. Украина – Афганистан 4:1
18.09. Украина – Ангола 7:2
15.09. Украина – Аргентина 1:7
Бразилия
29.09. Бразилия – Марокко 3:1
24.09. Бразилия – Коста-Рика 5:0
20.09. Таиланд – Бразилия 1:9
17.09. Бразилия – Хорватия 8:1
14.09. Бразилия – Куба 10:0
Ставка и коэффициенты на матч Украина – Бразилия
Прогноз матча Украина - Бразилия
Букмекеры вообще не верят в сборную Украины. Бразилия – первый номер мирового рейтинга и очень уверенно играет на этом турнире. Из всех четырех оставшихся сборных именно бразильцы имеют больше шансов на чемпионство. Однако даже против Бразилии можно играть. В предыдущем матче Марокко своим прессингом создавала немало проблем именитому сопернику. Шансов на финал у нашей сборной немного, но не ожидаем разгромной победы Бразилии. Прогноз – Украина с форой (+3.5) за 1.65.
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