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Косенко: Бразилия - фаворит в борьбе за титул чемпиона мира

Футзал
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В среду сборная Украины будет противостоять сборной Бразилии

Косенко: Бразилия - фаворит в борьбе за титул чемпиона мира

Фото: прес-служба АФУ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился мнением о сборной Бразилии – будущем сопернике своей команды в полуфинале ЧМ-2024.

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“Бразилия – очень сильная команда. Они являются рекордсменами по титулам чемпионатов мира. На мой взгляд, они являются фаворитами в борьбе за титул. У них так много игроков, которые могут нам навредить. Мы должны играть в своем стиле и выкладываться полностью”, - сказал Косенко.

Напомним, что соперником Украины в полуфинале чемпионата мира-2024 станет Бразилия, этот матч состоится в среду, 2 октября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

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Источник:
FIFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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