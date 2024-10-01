Косенко: Бразилия - фаворит в борьбе за титул чемпиона мира
В среду сборная Украины будет противостоять сборной Бразилии
Фото: прес-служба АФУ
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился мнением о сборной Бразилии – будущем сопернике своей команды в полуфинале ЧМ-2024.
“Бразилия – очень сильная команда. Они являются рекордсменами по титулам чемпионатов мира. На мой взгляд, они являются фаворитами в борьбе за титул. У них так много игроков, которые могут нам навредить. Мы должны играть в своем стиле и выкладываться полностью”, - сказал Косенко.
Напомним, что соперником Украины в полуфинале чемпионата мира-2024 станет Бразилия, этот матч состоится в среду, 2 октября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.
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Источник:FIFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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