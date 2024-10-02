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Украина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала ЧМ по футзалу

Футзал
Обновлено

Украина - Бразилия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Украина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала ЧМ по футзалу

Фото: facebook.com/@UKRAINEFUTSAL

Новина українською

Сегодня, 2 октября сборная Украины по футзалу проведет матч 1/2 финала чемпионата мира-2024. Подопечные Александра Косенко будут играть против Бразилии.

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Встреча пройдет в узбекистанском Ташкенте.

Начало матча - в 18:00 по Киеву. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Суспільне Спорт, местных телеканалах Суспільного и YouTube-канале Суспільне Спорт.

Украина - Бразилия
Чемпионат мира-2024, 1/2 финала
02.10.2024. 18:00
Трансляция - Суспільне Спорт

Трансляция матча
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Трансляция матча Украина - Бразилия
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сборная Украины по футзалу
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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