Украина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала ЧМ по футзалу
Украина - Бразилия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: facebook.com/@UKRAINEFUTSAL
Сегодня, 2 октября сборная Украины по футзалу проведет матч 1/2 финала чемпионата мира-2024. Подопечные Александра Косенко будут играть против Бразилии.
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Встреча пройдет в узбекистанском Ташкенте.
Начало матча - в 18:00 по Киеву. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Суспільне Спорт, местных телеканалах Суспільного и YouTube-канале Суспільне Спорт.
Украина - Бразилия
Чемпионат мира-2024, 1/2 финала
02.10.2024. 18:00
Трансляция - Суспільне Спорт
Трансляция матча Украина - БразилияСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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