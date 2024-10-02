Украина - Бразилия. Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция

Приветствуем всех читателей UA-Футбол. Сегодня, второго октября, состоится исторический матч - полуфинал чемпионата мира 2024 по футзалу. Наша украинская сборная сыграет против гегемона и абсолютного фаворита этого вида спорта - сборной Бразилии. Начало матча - в 18:00.

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Онлайн видеотрансляция будет доступна на Суспільне Спорт. Плеер с трансляцией можно найти, в частности, и на нашем сайте. В этой же новости мы вам предлагаем следить за событиями на площадке в текстовой трансляции.

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