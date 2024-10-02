  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Украина - Бразилия. Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция
В тренде

Украина - Бразилия. Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция

Футзал

Украина - Бразилия: Смотреть Онлайн ⋇ Текстовая трансляция матча ⋇ 02.10.2024 ⋇ Футзал онлайн на UA-Футбол "

Украина - Бразилия. Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Приветствуем всех читателей UA-Футбол. Сегодня, второго октября, состоится исторический матч - полуфинал чемпионата мира 2024 по футзалу. Наша украинская сборная сыграет против гегемона и абсолютного фаворита этого вида спорта - сборной Бразилии. Начало матча - в 18:00.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция будет доступна на Суспільне Спорт. Плеер с трансляцией можно найти, в частности, и на нашем сайте. В этой же новости мы вам предлагаем следить за событиями на площадке в текстовой трансляции.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Україна - Бразилія
Смотреть трансляцию


Для получения актуальной информации эту страницу нужно обновлять, она автоматически не обновляется.

ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

12:50. Путь команды Хавьера Маркиньоса выглядит идеально. На групповом турнире Бразилия забила 27 голов и пропустила всего дважды.Не менее уверенно бразильцы играли в плей-офф – 5:0 с Коста-Рикой в ​​1/8 и 3:1 с Марокко в четвертьфинале (при том, что свой единственный гол марокканцы забили уже при счете 3:0 на 35-й минуте).Со всеми предматчевыми нюансами можно ознакомиться в нашем анонсе. Читайте по ссылке

По теме
yellow-arrow
Украина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала ЧМ по футзалу
yellow-arrow
Косенко: Бразилия - фаворит в борьбе за титул чемпиона мира
yellow-arrow
Украина – Бразилия. Анонс и прогноз матча 1/2 финала ЧМ-2024 среди футзальных сборных
Украина футзал
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости