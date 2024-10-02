Украина - Бразилия. Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Текстовая онлайн трансляция
Украина - Бразилия: Смотреть Онлайн ⋇ Текстовая трансляция матча ⋇ 02.10.2024 ⋇ Футзал онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Приветствуем всех читателей UA-Футбол. Сегодня, второго октября, состоится исторический матч - полуфинал чемпионата мира 2024 по футзалу. Наша украинская сборная сыграет против гегемона и абсолютного фаворита этого вида спорта - сборной Бразилии. Начало матча - в 18:00.
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Онлайн видеотрансляция будет доступна на Суспільне Спорт. Плеер с трансляцией можно найти, в частности, и на нашем сайте. В этой же новости мы вам предлагаем следить за событиями на площадке в текстовой трансляции.
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12:50. Путь команды Хавьера Маркиньоса выглядит идеально. На групповом турнире Бразилия забила 27 голов и пропустила всего дважды.Не менее уверенно бразильцы играли в плей-офф – 5:0 с Коста-Рикой в 1/8 и 3:1 с Марокко в четвертьфинале (при том, что свой единственный гол марокканцы забили уже при счете 3:0 на 35-й минуте).Со всеми предматчевыми нюансами можно ознакомиться в нашем анонсе. Читайте по
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