Украина драматически проиграла Бразилии в полуфинале Чемпионата мира по футзалу. Как это было

Приветствуем всех читателей UA-Футбол. Сегодня, второго октября, состоится исторический матч - полуфинал чемпионата мира 2024 по футзалу. Наша украинская сборная сыграет против гегемона и абсолютного фаворита этого вида спорта - сборной Бразилии. Начало матча - в 18:00.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция будет доступна на Суспільне Спорт. Плеер с трансляцией можно найти, в частности, и на нашем сайте. В этой же новости мы вам предлагаем следить за событиями на площадке в текстовой трансляции.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Україна - Бразилія Смотреть трансляцию



Для получения актуальной информации эту страницу нужно обновлять, она автоматически не обновляется.

ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

ЧМ-2024 по футзалу. Полуфинал

Украина - Бразилия 2:3

Голы: Чернявский (18), Корсун (29) - Семенченко (21, автогол), Диего (22, 36, пен)

Матч завершився - 2:3!

39. Украина играет в пять полевых, но пока без моментов.

38. Бразильцы в эти минуты играют уверенно и контролируют мяч. Нашим нужно уже рисковать.

36. К сожалению, с пенальти Диего переиграл Сухова – 2:3.

36. Мельник нарушает правила и это шестой фол. Таким образом, это будет пенальти в наши ворота.

36. После шикарной передачи Абакшина в одно касание пробивал Семенченко, но переиграть голкипера не смог Ростислав.

35. После передачи Сантоса пробивал Марлон, но выше ворот. Повезло нашей сборной.

35. Семенченко сбил Рафу Сантоса и это уже пятое нарушение правил.

34. После удара Жука мяч попал в штангу. Снова не повезло сборной Украины.

33. Уже четвертый фол у сборной Украины и это очень неприятно. Надо играть осторожно нашим ребятам.

32. Вот так момент был! Абакшин не смог в одно касание пробить по пустым воротам. Надо было сделать все своевременно нашему игроку.

31. Гол придал нашим ребятам уверенности в собственных силах, но на волне эмоций не смогли выйти вперед, хотя и были моменты.

30. После передачи Чернявского пробивал Жук, но голкипер сборной Бразилии парирует удар нашего игрока.

29. ГОЛЛЛЛ. После передачи Абакшина в пустые ворота забивает Игорь Корсун – 2:2.

28. После передачи Диего пробивал Марсел, но к счастью мяч пролетел выше ворот.

27. Зварыч пробивал в ближний угол, но в створ ворот не смог попасть Михаил.

26. Бразильцы после двух забитых мячей снова начали играть на контратаках. Наша сборная пытается как можно скорее сравнять счет.

25. Сухов ногой отражает удар Валерио. Не внимательно сыграли наши защитники.

24. Вот так момент! Мяч после мощного удара Семенченко попал в крестовину.

23. Украинцы активизировались, но пока не удается довести атаки до логического завершения.

22. Ну что ты будешь делать... Диего со второй попытки все же переиграл Сухова – 1:2. Все перевернулось с ног на голову.

21. Бразилия прогнозируемо начала активно второй тайм. К сожалению, Рафа Сантос своим ударом сравнивает счет – 1:1.

Второй тайм начался! Верим в наших ребят.

Первый тайм завершился – 1:0. Это было невероятно. Сборная Украины играет просто шикарно. Ждем второй тайм и верим в наших ребят.

19. Уже пятый фол у нашей сборной. Еще одно нарушение до перерыва и нам будут пробивать пенальти.

18. ГОЛЛЛЛ. Чернявский сместился в центр и мощно пробил в ближний угол – 1:0

17. Бразильцы продолжают играть первым номером и стали больше пробивать по воротам. Украинцы играют очень внимательно.

16. Повреждения получил капитан сборной Украины Шотурма. Он даже не может сам подняться. Очень обидно.

16. После удара Марсела пришлось вступать в Сухову. Блестяще сыграл наш голкипер.

15. Пока очень качественно играют наши ребята. Подопечные Косенко не уступают именитому сопернику.

13. Марсело пробивал, но попасть в створ ворот не смог. Сейчас повезло нашей сборной.

12. Микитюк мощно пробивал в ближнюю девятку, но переиграть голкипера не смог. Это было смело!

11. Темп матча достаточно медленный. Никто не хочет рисковать, ведь понимают цену ошибки. Наши ребята внимательно играют в защите.

10. Игрок сборной Бразилии переправил мяч в сетку, но после просмотра VAR отменили гол. Арбитры зафиксировали нарушение правил против Сухова.

9. Феррао обыграл Мельника, но переиграть Сухова не смог. Постепенно начинают доминировать бразильцы.

8. Уже дважды нарушили правила наши футзалисты. Надо играть осторожнее.

7. А вот и момент нашей сборной. Микитюк мощно пробил в штангу. К сожалению, не повезло!

6. А вот и первый момент в нашем матче. Артур мощным ударом попал в перекладину.

5. Прагматично в эти минуты играют сборные. В ближний угол пробивал Семенченко, но голкипер сыграл надежно.

4. Бразильцы в начале встречи не рискуют и больше играют от защиты. Пока без моментов у ворот обоих голкиперов.

2. Пока наши ребята много ошибаются. Безусловно, ощущается определенное волнение.

1. Прогнозировано много борьбы в начале встречи. Пока без ударов по воротам. Украинцы играют внимательно.

Матч начался! Держим кулаки за наших ребят!

Украина: Сухов, Абакшин, Корсун, Мельник, Семенченко – Савенко, Цыпун, Шотурма, Жук, Зварыч, Фаренюк, Чернявский, Микитюк

Бразилия: Уильям, Диего, Валерио, Марлон, Марсел - Гуитта, Ронкальо, Феррао, Лино, Марселиньо, Пито, Сантос, Артур

17:18. Сборная Украины сегодня будет играть в желтой форме, а Бразилия – в синей. До матча осталось чуть больше 40 минут. Готовимся болеть за Украину.

16:45. Обе сборные уже прибыли на арену. До начала встречи осталось чуть больше часа. Ожидать осталось немного.

16:02. Известен стартовый состав сборной Украины: Сухов – Мельник, Семенченко, Корсун, Абакшин

15:32. Своими впечатлениями о нашей сборной поделился бразилец Марлон. - "Украина - это отличная команда. Особенно в атаке они провели качественный матч против Венесуэлы. Физически у них высокие, сильные игроки. Сборную Украины мы уважаем, но у нас есть все, чтобы выйти в финал, - сказал бразилец.

14:45. У нашей сборной существенные кадровые проблемы. Из-за дисквалификации не сможет сыграть Назар Швед. Также под вопросом участие в полуфинале Андрея Мельника и Михаил Зварич. Зварыч продолжает восстанавливаться от травмы, а Мельник в четвертьфинале получил повреждение голеностопа.

13:41. Футзалист нашей сборной Ростислав Семенченко поделился своими впечатлениями от попадания в полуфинал ЧМ. - "До этого момента не верю, что мы в четверке лучших команд мира. Отдельная благодарность нашим ВСУ за возможность проживать такие моменты. Это все просто не передать словами, - сказал Семенченко.