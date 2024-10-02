ЧМ-2024 по футзалу. Украина – Бразилия 2:3. За это поражение точно не должно быть стыдно

В первом полуфинале ЧМ-2024 по футзалу встречались сборные Украины и Бразилии. Перед началом чемпионата сборная Украины не входила в явные фавориты турнира, но своей игрой и результатами подопечные Косенко приятно впечатлили всю страну.

В четвертьфинале наши ребята не оставили шансов Венесуэле – 9:4. Хеттриком отметился Абакшин, а также эта игра запомнилась шикарным голом нашего голкипера Сухова. Сегодня у нашей сборной был очень грозный соперник. Бразилия – первый номер мирового рейтинга и главный претендент на золото. На счету сборной Бразилии в девяти предварительных финальных этапах турнира 5 золотых комплектов медалей, 1 серебро и 2 бронзы.

Лидером сборной Бразилии является 28-летний Марсель Маркес – лучший бомбардир команды. На чемпионате мира по футзалу он отличился девятью голами.

В начале встречи обе команды не рисковали и играли максимально внимательно. Следует отдать должное подопечным Косенко, которые не ошибались в защите и при первой возможности выбегали в атаку. Украина ни в чем не уступала лучшей сборной мира. На шестой минуте украинцам откровенно повезло, когда Артур попал в перекладину. Однако в следующей атаке наши ребята ответили своим моментом. Микитюк мощно пробил в штангу.

На десятой минуте после удара соперника Сухов выпустил мяч и Лино сыграл на добивании и переправил мяч в сетку. Однако после просмотра VAR арбитры зафиксировали нарушение правил против голкипера и отменили гол. После того у бразильцев было еще несколько опасных ударов, но Сухов играл надежно. Очень приятно было смотреть и уверенную игру сборной Украины. К сожалению, на 16-й минуте повреждения получил Петр Шотурма и капитан нашей команды не смог продолжить игру.

На 18-й минуте подопечные Косенко открыли счет.Чернявский с левого фланга немного сместился в центр и пробил в ближний угол – 1:0.

Браво, ребята! На перерыв команды ушли со счётом 1:0 в пользу сборной Украины! Это было невероятно.

К сожалению, второй тайм начался для нас неудачно. На 46-й секунде Рафа Сантос сравнял счет – 1:1. В официальном протоколе записали как автогол Семенченко. Буквально в следующей атаке Диего со второй попытки переиграл Сухова и уже вывел Бразилию вперед – 1:2. Бразильцы нас наказали за ошибки.

Подопечные Косенко могли сравнять счет, но Семенченко попал в крестовину. На 29-й минуте украинцы воспользовались ошибкой соперников. После передачи Абакшина в пустые ворота забил Корсун – 2:2. После этого гола Украина заиграла увереннее. За несколько секунд Жук и Зварыч попали в штангу. Гол был очень близок.

К сожалению, на 36-й минуте Мельник сбил своего соперника, и это был шестой фол. Пенальти Диего реализовал – 2:3. Очень досадно пропускать такие голы. К сожалению, отыграться наши ребята не смогли. Однако за эту игру подопечные Александра Косенко заслужили одобрительные отзывы. В воскресенье будем играть матч за третье место.

ЧМ-2024 по футзалу. Полуфинал

Украина - Бразилия 2:3

Голы: Чернявский (18), Корсун (29) - Семенченко (21, автогол), Диего (22, 36, пен)

Украина: Сухов, Абакшин, Корсун, Мельник, Семенченко – Савенко, Цыпун, Шотурма, Жук, Зварыч, Фаренюк, Чернявский, Микитюк

Бразилия: Уильям, Диего, Валерио, Марлон, Марсел - Гуитта, Ронкальо, Феррао, Лино, Марселиньо, Пито, Сантос, Артур