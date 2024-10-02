Универсал сборной Украины: Бразилия - это космос, сборная межпланетного уровня
Сегодня сборная Украины в полуфинале ЧМ-2024 сыграет с Бразилией
Фото: Асоціація футзалу України
Игрок сборной Украины по футзалу Ростислав Семенченко поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2024 с Бразилией.
– Ростислав, поздравляем с выходом в полуфинал! Это действительно историческое достижение нашей страны. Что лично ты ощущаешь?
- Благодарю вас за поздравления, если честно, то даже до этого момента не верю, что мы в четверке лучших команд мира. Отдельное спасибо нашим ВСУ за возможность проживать такие моменты. Это просто не передать словами.
– Что скажешь о сборной Бразилии?
– Это космос, сборная межпланетного уровня. Надо брать в пример эту сборную, если хочешь чего-нибудь достичь в футзале.
- Не так давно мы играли с Бразилией и проиграли 2:7. Разбирали этот матч?
– Так разбирали и не только эту игру, очень много информации по Бразилии просмотрели. Игра покажет, какие выводы мы сделали.
- У тебя есть какие-то специфические обязанности в команде из-за того, что ты самый молодой в коллективе?
– Специфических нет. Но дежурство никто не отменял (смеется, – прим.).
– Держим кулаки за вас! Удачи и легкого паркета!
– Спасибо за поддержку, очень ценим это.
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