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Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Украина после первого тайма обыгрывает Бразилию

Футзал
Обновлено

Но тяжелую травму получил наш капитан

Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Украина после первого тайма обыгрывает Бразилию

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футзалу проводит свой полуфинальный матч Чемпионата мира-2024 против Бразилии. Команды отыграли первый тайм.

Первая половина игры была довольно осторожной. Бразильцы в одном из эпизодов затолкали мяч в наши ворота, но судья мяч не засчитал, так как зафиксировал нападение на вратаря.

А вот сборная Украины на 18-й минуте открыла счет - Чернявский сместился в центр и мощно пробил в ближний угол!

1:0 мы ведем после первого тайма.

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Единственный негатив – травма нашего капитана Петра Шотурмы, который покинул паркет с подозрением на серьезное повреждение колена. Сегодня Шотурма на площадке точно не появится.

Ждем второй тайм и напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча Украина – Бразилия.

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сборная Украины по футзалу
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