Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Украина после первого тайма обыгрывает Бразилию
Но тяжелую травму получил наш капитан
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по футзалу проводит свой полуфинальный матч Чемпионата мира-2024 против Бразилии. Команды отыграли первый тайм.
Первая половина игры была довольно осторожной. Бразильцы в одном из эпизодов затолкали мяч в наши ворота, но судья мяч не засчитал, так как зафиксировал нападение на вратаря.
А вот сборная Украины на 18-й минуте открыла счет - Чернявский сместился в центр и мощно пробил в ближний угол!
1:0 мы ведем после первого тайма.
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Единственный негатив – травма нашего капитана Петра Шотурмы, который покинул паркет с подозрением на серьезное повреждение колена. Сегодня Шотурма на площадке точно не появится.
Ждем второй тайм и напомним, что UA-Футбол
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