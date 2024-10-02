Полуфинал ЧМ-2024 по футзалу. Украина после первого тайма обыгрывает Бразилию

Сборная Украины по футзалу проводит свой полуфинальный матч Чемпионата мира-2024 против Бразилии. Команды отыграли первый тайм.

Первая половина игры была довольно осторожной. Бразильцы в одном из эпизодов затолкали мяч в наши ворота, но судья мяч не засчитал, так как зафиксировал нападение на вратаря.

А вот сборная Украины на 18-й минуте открыла счет - Чернявский сместился в центр и мощно пробил в ближний угол!

1:0 мы ведем после первого тайма.

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