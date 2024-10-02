Косенко: Показали достойную игру, действовали на уровне с Бразилией, а это многого стоит
К сожалению, сборная Украины проиграла Бразилии 2:3
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Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко подвел итог
"Игрокам после матча сказал, что они молодцы. Показали достойную игру, действовали на уровне с Бразилией, а это многого стоит. Жаль, что результат не добыли, но есть еще шанс добыть медали чемпионата мира в следующем матче. В перерыве говорил ребятам, что изменений никаких не нужно, но чуть-чуть не получилось, потому что из раздевалки пропустили два гола, и это очень повлияло на результат.
В целом по турниру сборная себя хорошо показала. Мы качественно готовились, и тяжело подобрать слова, потому что очень хотелось по такой игре победить. Но это уже исторический чемпионат для Украины, и еще есть шанс взять медали. Травму получил Петр Шотурма, вожак и капитан. Он получил тяжелую травму, нам его не будет хватать.
Хотели подарить ему выход в финал, но и капитана потеряли, и в финал не вышли", – сказал Косенко.
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