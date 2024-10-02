Косенко: Показали достойную игру, действовали на уровне с Бразилией, а это многого стоит

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко подвел итог полуфинального матча ЧМ-2024 с Бразилией (2:3).

"Игрокам после матча сказал, что они молодцы. Показали достойную игру, действовали на уровне с Бразилией, а это многого стоит. Жаль, что результат не добыли, но есть еще шанс добыть медали чемпионата мира в следующем матче. В перерыве говорил ребятам, что изменений никаких не нужно, но чуть-чуть не получилось, потому что из раздевалки пропустили два гола, и это очень повлияло на результат.

В целом по турниру сборная себя хорошо показала. Мы качественно готовились, и тяжело подобрать слова, потому что очень хотелось по такой игре победить. Но это уже исторический чемпионат для Украины, и еще есть шанс взять медали. Травму получил Петр Шотурма, вожак и капитан. Он получил тяжелую травму, нам его не будет хватать.

Хотели подарить ему выход в финал, но и капитана потеряли, и в финал не вышли", – сказал Косенко.