Микитюк: Считаю, что мы можем обыгрывать сборные Бразилии, Испании и любую команду, все в ментальности
Сборная Украины по футзалу в полуфинале ЧМ-2024 проиграла Бразилии
Фото: Асоціація футзалу України
Игрок сборной Украины по футзалу Николай Микитюк прокомментировал
- Это был матч, за который точно не будет стыдно ни игрокам, ни украинцам. Чувствовали ли вы, что могли победить в этом матче?
- Конечно, мы были готовы, и я считаю, что мы достойно выступили и старались навязать свою игру. Я уверен, что каждый верил в то, что мы можем обыграть Бразилию. Почему бы нам не обыграть их? Я считаю, мы можем обыгрывать сборные Бразилии, Испании и любую команду, можем конкурировать со всеми. Все в ментальности.
Сейчас главное — восстановиться и готовиться к игре за третье место. Спасибо всем нашим болельщикам, которые верили в нас и поддерживали, и, самое главное, спасибо нашим защитникам, которые сейчас защищают нашу страну от государства-террориста.
- Вы подарили на этом турнире нам сказку, которая еще не закончилась. Впервые в истории мы можем завоевать медали чемпионата мира. Как считаете, это поражение не повлияет на команду перед следующим матчем?
- Нет, я считаю, что это поражение, наоборот, поднимет нам настроение. Это уже прошлое, сейчас главное — правильно восстановиться. Я не знаю, какая ситуация с Петром Шотурмой. Надеюсь, он сможет нам помочь в матче за 3-е место.
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