Микитюк: Считаю, что мы можем обыгрывать сборные Бразилии, Испании и любую команду, все в ментальности

Игрок сборной Украины по футзалу Николай Микитюк прокомментировал поражение от Бразилии (2:3) в полуфинале ЧМ-2024.

- Это был матч, за который точно не будет стыдно ни игрокам, ни украинцам. Чувствовали ли вы, что могли победить в этом матче?

- Конечно, мы были готовы, и я считаю, что мы достойно выступили и старались навязать свою игру. Я уверен, что каждый верил в то, что мы можем обыграть Бразилию. Почему бы нам не обыграть их? Я считаю, мы можем обыгрывать сборные Бразилии, Испании и любую команду, можем конкурировать со всеми. Все в ментальности.

Сейчас главное — восстановиться и готовиться к игре за третье место. Спасибо всем нашим болельщикам, которые верили в нас и поддерживали, и, самое главное, спасибо нашим защитникам, которые сейчас защищают нашу страну от государства-террориста.

- Вы подарили на этом турнире нам сказку, которая еще не закончилась. Впервые в истории мы можем завоевать медали чемпионата мира. Как считаете, это поражение не повлияет на команду перед следующим матчем?

- Нет, я считаю, что это поражение, наоборот, поднимет нам настроение. Это уже прошлое, сейчас главное — правильно восстановиться. Я не знаю, какая ситуация с Петром Шотурмой. Надеюсь, он сможет нам помочь в матче за 3-е место.