Сборная Украины по футзалу получила соперника по матчу за бронзовые медали ЧМ-2024

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира-2024 по футзалу. В полуфинале она обыграла Францию ​​со счётом 3:2. Первым финалистом ЧМ стала сборная Бразилии, обыгравшая Украину со счетом 3:2.

Таким образом, в финале ЧМ сыграют Бразилия и Аргентина, а в матче за бронзовые медали – Украина и Франция.

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Финал чемпионата мира-2024 по футзалу состоится в воскресенье, 6 октября, и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Матч за третье место также состоится в воскресенье, 6 октября, и начнется в 15.30 по киевскому времени.

Аргентина - Франция 3:2

Голы: Арриета, 3, 37, Клаудиньо, 8 — Менендез, 6, Мамаду Туре, 25