Сборная Украины по футзалу получила соперника по матчу за бронзовые медали ЧМ-2024
В матче за бронзу сыграем с Францией
Фото: Асоціація футзалу України
Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира-2024 по футзалу. В полуфинале она обыграла Францию со счётом 3:2. Первым финалистом ЧМ стала сборная Бразилии, обыгравшая Украину со счетом 3:2.
Таким образом, в финале ЧМ сыграют Бразилия и Аргентина, а в матче за бронзовые медали – Украина и Франция.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Финал чемпионата мира-2024 по футзалу состоится в воскресенье, 6 октября, и начнется в 18:00 по киевскому времени.
Матч за третье место также состоится в воскресенье, 6 октября, и начнется в 15.30 по киевскому времени.
Аргентина - Франция 3:2
Голы: Арриета, 3, 37, Клаудиньо, 8 — Менендез, 6, Мамаду Туре, 25
Популярное сейчас
- Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Жирона установила необычный антирекорд Лиги чемпионов
- Он не подошел английским клубам. Вингер Днепра-1 может перейти в Металлист 1925
- Украина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала ЧМ по футзалу
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО