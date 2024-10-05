Украина - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за бронзу ЧМ по футзалу
Украина - Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.10.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Сборная Украины имеет возможность впервые в своей истории завоевать медали Чемпионата мира по футзалу. В матче за бронзу подопечные Александра Косенко будут играть против Франции.
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В полуфинале Украина сыграла очень качественный матч против главного фаворита ЧМ сборной Бразилии. Украинцы выигрывали 1:0 после первого тайма, но все же уступили 2:3. Франция в своем полуфинале проиграла Аргентине 2:3.
Матч за бронзу между сборными Украины и Франции начнется в воскресенье в 15:30. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube канале Общественное Спорт.
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