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Украина - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за бронзу ЧМ по футзалу

Футзал

Украина - Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.10.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Украина - Франция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за бронзу ЧМ по футзалу

Фото: Асоціація футзалу України

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Сборная Украины имеет возможность впервые в своей истории завоевать медали Чемпионата мира по футзалу. В матче за бронзу подопечные Александра Косенко будут играть против Франции.

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В полуфинале Украина сыграла очень качественный матч против главного фаворита ЧМ сборной Бразилии. Украинцы выигрывали 1:0 после первого тайма, но все же уступили 2:3. Франция в своем полуфинале проиграла Аргентине 2:3.

Матч за бронзу между сборными Украины и Франции начнется в воскресенье в 15:30. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube канале Общественное Спорт.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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