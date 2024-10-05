Украина – Франция. Анонс и прогноз матча за бронзу ЧМ-2024 среди футзальных сборных

Это действительно исторический матч для всего украинского футзала. Наша сборная имеет шанс завоевать дебютную медаль мирового первенства. И эту медаль своей игрой подопечные Косенко заслужили.

Украина – Франция

Чемпионат Мира Матч за третье место

06.10.2024. 15:30

Трансляция - Общественный спорт

Сборная Украины по футзалу

От игры подопечных Александра Косенко в полуфинале все болельщики могли получить удовольствие. Украина на равных играла против лучшей сборной мира – Бразилии. В некоторых моментах наши ребята даже превосходили соперника. К сожалению, украинцы в конце встречи после шестого фола получили пенальти в свои ворота и проиграли – 2:3. Досадное поражение, но за него точно не стыдно. Это была действительно лучшая игра нашей сборной за последнее время, учитывая уровень оппонента.

К сожалению, в матче с Бразилией травмировался наш капитан Петр Шотурма. Соперник всем весом тела упал на ногу украинцу. Капитан упал на паркет, не в силах пошевелиться. Шотурма покинул площадку на носилках. Его нам точно будет не хватать в матче за бронзу. Однако вернется Назар Швед, пропускавший полуфинал из-за дисквалификации.

Сборная Франции по футзалу

Франция в полуфинале со счетом 2:3 уступила Аргентине. Наш ближайший соперник решающий гол пропустил на 37-й минуте и тоже с пенальти. На групповом турнире Франция выиграла два матча, а один проиграла. Французов, десятую сборную мирового рейтинга, подозревают в чрезмерной пассивности в матче против Ирана (1:4). Именно после этого поражения Франция вышла в плей-офф со второго места и в 1/8 играла против менее именитого Таиланда. В международной организации отметили, что "ФИФА обратила внимание на поданные жалобы участников ЧМ-2024", но воздержались от дальнейших комментариев.

В 1/8 финала Франция без проблем разобралась с Таиландом (5:2), а в четвертьфинале обыграла Парагвай – 2:1. Это непростой соперник для нашей сборной, но это не уровень Бразилии и даже Аргентины. Франция проводит дебютный чемпионат мира в истории сборной. До сих пор команда никогда не участвовала в крупных международных форумах, в частности, чемпионатах Европы.

Личные встречи

Команды встречались трижды: две ничьи и победа Франции. В апреле 2024 года Украина и Франция расписали мировую – 4:4.

Последние матчи команд

Украина

02.10. Украина – Бразилия 2:3

29.09. Украина – Венесуэла 9:4

24.09. Украина – Нидерланды 3:1

21.09. Украина – Афганистан 4:1

18.09. Украина – Ангола 7:2

Франция

02.10. Франция – Аргентина 2:3

30.09. Франция - Парагвай 2:1

27.09. Франция – Таиланд 5:2

22.09. Франция – Иран 1:4

19.09. Франция – Венесуэла 7:3

Ставка и коэффициенты на матч Украина – Франция

Прогноз на матч Украина – Франция

Букмекеры не могут определить фаворита этого противостояния. Главное, чтобы наши ребята успели восстановиться после сложнейшего полуфинального матча. Если в функциональном плане проблем не будет, у нас есть все шансы на победу. Франция – непростой соперник, но эту сборную точно можно побеждать. После позорного матча с Ираном еще больше хочется, чтобы эта сборная на своем дебютном ЧМ осталась без медали. Прогноз – проход сборной Украины (1.72).