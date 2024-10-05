Украина – Франция. Анонс и прогноз матча за бронзу ЧМ-2024 среди футзальных сборных
Украина - Франция: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.10.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Это действительно исторический матч для всего украинского футзала. Наша сборная имеет шанс завоевать дебютную медаль мирового первенства. И эту медаль своей игрой подопечные Косенко заслужили.
Украина – Франция
Чемпионат Мира Матч за третье место
06.10.2024. 15:30
Трансляция - Общественный спорт
Сборная Украины по футзалу
От игры подопечных Александра Косенко в полуфинале все болельщики могли получить удовольствие. Украина на равных играла против лучшей сборной мира – Бразилии. В некоторых моментах наши ребята даже превосходили соперника. К сожалению, украинцы в конце встречи после шестого фола получили пенальти в свои ворота и проиграли – 2:3. Досадное поражение, но за него точно не стыдно. Это была действительно лучшая игра нашей сборной за последнее время, учитывая уровень оппонента.
К сожалению, в матче с Бразилией травмировался наш капитан Петр Шотурма. Соперник всем весом тела упал на ногу украинцу. Капитан упал на паркет, не в силах пошевелиться. Шотурма покинул площадку на носилках. Его нам точно будет не хватать в матче за бронзу. Однако вернется Назар Швед, пропускавший полуфинал из-за дисквалификации.
Сборная Франции по футзалу
Франция в полуфинале со счетом 2:3 уступила Аргентине. Наш ближайший соперник решающий гол пропустил на 37-й минуте и тоже с пенальти. На групповом турнире Франция выиграла два матча, а один проиграла. Французов, десятую сборную мирового рейтинга, подозревают в чрезмерной пассивности в матче против Ирана (1:4). Именно после этого поражения Франция вышла в плей-офф со второго места и в 1/8 играла против менее именитого Таиланда. В международной организации отметили, что "ФИФА обратила внимание на поданные жалобы участников ЧМ-2024", но воздержались от дальнейших комментариев.
В 1/8 финала Франция без проблем разобралась с Таиландом (5:2), а в четвертьфинале обыграла Парагвай – 2:1. Это непростой соперник для нашей сборной, но это не уровень Бразилии и даже Аргентины. Франция проводит дебютный чемпионат мира в истории сборной. До сих пор команда никогда не участвовала в крупных международных форумах, в частности, чемпионатах Европы.
Личные встречи
Команды встречались трижды: две ничьи и победа Франции. В апреле 2024 года Украина и Франция расписали мировую – 4:4.
Последние матчи команд
Украина
02.10. Украина – Бразилия 2:3
29.09. Украина – Венесуэла 9:4
24.09. Украина – Нидерланды 3:1
21.09. Украина – Афганистан 4:1
18.09. Украина – Ангола 7:2
Франция
02.10. Франция – Аргентина 2:3
30.09. Франция - Парагвай 2:1
27.09. Франция – Таиланд 5:2
22.09. Франция – Иран 1:4
19.09. Франция – Венесуэла 7:3
Ставка и коэффициенты на матч Украина – Франция
Прогноз на матч Украина – Франция
Букмекеры не могут определить фаворита этого противостояния. Главное, чтобы наши ребята успели восстановиться после сложнейшего полуфинального матча. Если в функциональном плане проблем не будет, у нас есть все шансы на победу. Франция – непростой соперник, но эту сборную точно можно побеждать. После позорного матча с Ираном еще больше хочется, чтобы эта сборная на своем дебютном ЧМ осталась без медали. Прогноз – проход сборной Украины (1.72).
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