Украина – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за бронзу ЧМ по футзалу
Украина - Франция: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Вот и настал этот исторический и ответственный день для украинского футзала. Подопечные Александра Косенко в матче за бронзу ЧМ-2024 будут играть против Франции. Украина еще никогда не боролась за награды, а для французов это вообще дебютное мировое первенство.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
В полуфинале обе сборные проиграли с одинаковым счетом 2:3. Украина проиграла Бразилии, а Франция – Аргентине. Однако именно игра против бразильцев добавила оптимизма болельщиков. Наши ребята играли на равных против лучшей сборной мира.
Матч за бронзу между сборными Украины и Франции состоится в воскресенье, 6 октября, в 15:30. Смотреть можно на Общественное Спорт.
Популярное сейчас
- Перекладина помогла Лунину сыграть сухой поединок. Оценки украинца за матч против Вильярреала
- Александрия упустила победу на 90+8, Верес обыграл Зарю. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Голосование фанатов за трофей Яшина: Лунин вне конкуренции с отрывом в 30,6%
- Украина драматически проиграла Бразилии в полуфинале Чемпионата мира по футзалу. Как это было
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права