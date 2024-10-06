Украина – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за бронзу ЧМ по футзалу

Вот и настал этот исторический и ответственный день для украинского футзала. Подопечные Александра Косенко в матче за бронзу ЧМ-2024 будут играть против Франции. Украина еще никогда не боролась за награды, а для французов это вообще дебютное мировое первенство.

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В полуфинале обе сборные проиграли с одинаковым счетом 2:3. Украина проиграла Бразилии, а Франция – Аргентине. Однако именно игра против бразильцев добавила оптимизма болельщиков. Наши ребята играли на равных против лучшей сборной мира.

Матч за бронзу между сборными Украины и Франции состоится в воскресенье, 6 октября, в 15:30. Смотреть можно на Общественное Спорт.