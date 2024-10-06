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ЧМ-2024 по футзалу. Украина – Франция 7:1. Историческая дебютная бронза нашей сборной

Футзал

Это было невероятно

ЧМ-2024 по футзалу. Украина – Франция 7:1. Историческая дебютная бронза нашей сборной

Фото: Асоціація футзалу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Вот и дождались все украинские болельщики футзала матча за медали на ЧМ-2024. В противостоянии за бронзу Украина встречалась с Францией. Эти команды еще ни разу в своей истории не были призерами столь престижного турнира. Для Украины лучшим показателем является 4 место в 1996 году, а французы вообще впервые выступают в финальной части Чемпионата мира.

В полуфинале мы гордились сборной Украины, которая заставила отбиваться самих бразильцев. Но и болельщики сборной Франции могут быть довольны, ведь подопечные Рейно смогли навязать борьбу грозным аргентинцам – 2:3. Сильная сторона французов – сыгранность коллектива. Что касается кадровой ситуации, то после дисквалификации вернулся Назар Швед, но была очень серьезная потеря для нашей сборной. Из-за серьезной травмы не смог сыграть капитан сборной Украины Петр Шотурма. Во Франции все лидеры в строю.

Обе сборные прогнозированно осторожно начали встречу, понимая цену ошибки. Французы больше контролировали мяч, но прессинг сборной Украины создавал существенные проблемы. К сожалению, уже на третьей минуте травмировался Микитюк. Очень грязно играли футзалисты сборной Франции. В середине первой половины встречи наши ребята открыли счет. После шикарной передачи Корсуна в пустые ворота отправил мяч Чернявский – 1:0. Высокий прессинг подопечных Косенко сработал. Еще до перерыва могли увеличивать преимущество украинцы, но довести атаки до логического завершения не смогли. Французы также имели свои моменты, но блестяще играл Сухов. Очень напряженный первый тайм.

ЧМ-2024 по футзалу. Украина – Франция 7:1. Историческая дебютная бронза нашей сборной - изображение 1

В дебюте второго тайма украинцы увеличили свое преимущество. После шикарной передачи Семенченко головой отправил мяч в ворота Зварыч – 2:0. Очень важный гол, ведь французы начали играть более агрессивно после перерыва. К сожалению, очень быстро Франция смогла сократить отставание в счете. После быстрой атаки в пустые ворота отправил мяч Саадауи – 1:2. После гола французы почувствовали уверенность в своих силах, а вот украинцам было очень непросто.

На 27-й минуте очень важный гол забили украинцы. Жук продавил защитника и пробил в дальний угол – 3:1. Буквально через минуту все тот же Жук сыграл на добивании и довел преимущество Украины до комфортного – 4:1. Очень вовремя наши ребята отправили соперника в нокдаун.

После этого французы стали играть в пять полевых и наши их за это приказали. Дважды за несколько секунд Абакшин отправил мяч в пустые ворота – 6:1. А вот это уже нокаут! Браво, ребята! На 33-й минуте французы снова ошиблись и Абакшин в третий раз в матче забил в пустые ворота – 7:1.

Таким образом, Украина впервые в истории выборола медали Чемпионата мира. Поздравляем команду Александра Косенко. Вы этой награды заслужили. Это был невероятный турнир. Слава Украине!

ЧМ-2024 по футзалу. Матч за бронзу

Украина – Франция 7:1

Голы: Чернявский (11), Зварич (22), Жук (27, 28), Абакшин (29, 29, 33)- Саадауи (23)

Украина: Сухов – Семенченко, Абакшин, Зварыч, Корсун – Швед, Мельник, Чернявский, Микитюк – Жук

Франция: Гаррос – Гирио, Мохаммед, Мухудин, Саадауи – Менендез, Бендали, Мамаду Туре, Рамирес – Чепчет, Бельхадж

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1 голосов
Комментарии
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download1 (huyersk)
06.10.2024 в 18:58
Ці хлопці неймовірни, яка жага до перемоги, яка пристрасть. І звичайно, без майчтерності та командної злагодженості не досяти таких результатів. І чого лише виконання гімну одне вартує! Бодро, як італійці, співають, надхнено!
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Комментарии 26
download1 (huyersk)
06.10.2024 в 18:58
Ці хлопці неймовірни, яка жага до перемоги, яка пристрасть. І звичайно, без майчтерності та командної злагодженості не досяти таких результатів. І чого лише виконання гімну одне вартує! Бодро, як італійці, співають, надхнено!
Ответить
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.10.2024 в 18:55
В рейтинге УЕФА наша сборная на 5 месте, интересно, обойдут сосиянцев? Те на 4-м.
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0
0
download1 (huyersk)
06.10.2024 в 18:59
А як вони так високо, хіба вони грають ігри?
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0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 18:12
Мо-лод-цы! Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!
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Матч Футболович
06.10.2024 в 18:12
Красавчики… просто Боги каждого на руках домой заносить с оркестром. Офигеть - ЧЕМПИОНАТ МИРА - бронза!!! Крутяк
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1
0
Матч Футболович
06.10.2024 в 18:14
Но ничего, скоро Лига наций, выползут настоящие профики и начнут привычно тачку возить и кровь пить
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1
0
Василь з конопель (Амстердам )
06.10.2024 в 17:53
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2
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.10.2024 в 17:49
Круто. Неймовірна гра. Молодці.
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4
0
Mexxxxx (Просяная)
06.10.2024 в 17:44
Жив наш футбол! А тем, с большого поля, все что-то мешает и каждая проигранная игра это вечный опыт и урок. А эти и умеют играть в футбол и главное бойцы, такими гордиться можно. Молодцы!
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7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 17:52
потому что в мини-футболе мини-деньги и игроки выделяются ИГРОЙ, а не трансферными ценниками и тыщами/мильонами подписчиков)))
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2
3
Acsakal (Kharkiv)
06.10.2024 в 18:10
А заважають, як на мене, навколофутбольні ділки, яких власні шкурні інтереси турбують більше, ніж проблеми збірної. Назаренко 7 голів та 4 асисти, Філіппов 5 голів. Перший у резервному списку, другого ніде нема. Натомість у збірній є стоячі Ярмоленко та Буяльський (по 2 голи), Ванат (1 гол) та Кабаєв (0 голів). Чим вони кращі за перших двох для Реброва? Лише тим, що грають за Динамо. Смоловий з Татотаке сформулював чітко: «А нехай Назаренко переходить до Динамо - і буде в збірній».
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3
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Термит (Київ)
06.10.2024 в 18:59
Кочергін у Польщі теж регулярно забиває.
 
0
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adey (Korosten)
06.10.2024 в 17:35
я й сподівався. як виявилося - недаремно.
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5
0
Консул (Звягель )
06.10.2024 в 17:34
Видатний результат ! Пишаємось !
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4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 17:30
ух ты! жаль, не смотрел... поджарили петухов знатно!))
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1
3
shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.10.2024 в 17:26
Красавчики!!!!!!!!! Очень жаль, что ни один канал, доступный, не показывал игры!
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1
4
Romerik (YNWA)
06.10.2024 в 17:44
Ютуб/суспільне
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3
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.10.2024 в 18:53
Не знал, что на ютубе можно посмотреть, жаль, но спасибо за инфу.
 
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 18:01
2 петуха тебе минусы поставили
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.10.2024 в 18:52
Уже 3)))
 
0
0
Лекарь (село Дарниця)
06.10.2024 в 17:25
Молодці. Цікаво, а чим закінчився скандал в уаф, коли якесь ч.м.о хотіло витратити гроші футзалістів на свої забаганки?
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1
0
Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 17:20
Красавцы. Учитесь коллеги...
sticker
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4
1
kalan-86 (Анкара)
06.10.2024 в 17:18
Найщиріші вітання! Молодці.
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8
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.10.2024 в 17:16
Молодці!!!Вітання з бронзою!!!Слава Україні!Слава ЗСУ!
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7
1
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
06.10.2024 в 17:16
Неймовірно!!! Божевільно!!! Напруга була до 3:1, поки французи не зняли воротаря... А потім просто посипались...
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7
0
avatar
Djon (Україна)
06.10.2024 в 17:13
Молодці! Гра бомба!
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8
0

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