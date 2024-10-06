ЧМ-2024 по футзалу. Украина – Франция 7:1. Историческая дебютная бронза нашей сборной

Вот и дождались все украинские болельщики футзала матча за медали на ЧМ-2024. В противостоянии за бронзу Украина встречалась с Францией. Эти команды еще ни разу в своей истории не были призерами столь престижного турнира. Для Украины лучшим показателем является 4 место в 1996 году, а французы вообще впервые выступают в финальной части Чемпионата мира.

В полуфинале мы гордились сборной Украины, которая заставила отбиваться самих бразильцев. Но и болельщики сборной Франции могут быть довольны, ведь подопечные Рейно смогли навязать борьбу грозным аргентинцам – 2:3. Сильная сторона французов – сыгранность коллектива. Что касается кадровой ситуации, то после дисквалификации вернулся Назар Швед, но была очень серьезная потеря для нашей сборной. Из-за серьезной травмы не смог сыграть капитан сборной Украины Петр Шотурма. Во Франции все лидеры в строю.

Обе сборные прогнозированно осторожно начали встречу, понимая цену ошибки. Французы больше контролировали мяч, но прессинг сборной Украины создавал существенные проблемы. К сожалению, уже на третьей минуте травмировался Микитюк. Очень грязно играли футзалисты сборной Франции. В середине первой половины встречи наши ребята открыли счет. После шикарной передачи Корсуна в пустые ворота отправил мяч Чернявский – 1:0. Высокий прессинг подопечных Косенко сработал. Еще до перерыва могли увеличивать преимущество украинцы, но довести атаки до логического завершения не смогли. Французы также имели свои моменты, но блестяще играл Сухов. Очень напряженный первый тайм.

В дебюте второго тайма украинцы увеличили свое преимущество. После шикарной передачи Семенченко головой отправил мяч в ворота Зварыч – 2:0. Очень важный гол, ведь французы начали играть более агрессивно после перерыва. К сожалению, очень быстро Франция смогла сократить отставание в счете. После быстрой атаки в пустые ворота отправил мяч Саадауи – 1:2. После гола французы почувствовали уверенность в своих силах, а вот украинцам было очень непросто.

На 27-й минуте очень важный гол забили украинцы. Жук продавил защитника и пробил в дальний угол – 3:1. Буквально через минуту все тот же Жук сыграл на добивании и довел преимущество Украины до комфортного – 4:1. Очень вовремя наши ребята отправили соперника в нокдаун.

После этого французы стали играть в пять полевых и наши их за это приказали. Дважды за несколько секунд Абакшин отправил мяч в пустые ворота – 6:1. А вот это уже нокаут! Браво, ребята! На 33-й минуте французы снова ошиблись и Абакшин в третий раз в матче забил в пустые ворота – 7:1.

Таким образом, Украина впервые в истории выборола медали Чемпионата мира. Поздравляем команду Александра Косенко. Вы этой награды заслужили. Это был невероятный турнир. Слава Украине!

ЧМ-2024 по футзалу. Матч за бронзу

Украина – Франция 7:1

Голы: Чернявский (11), Зварич (22), Жук (27, 28), Абакшин (29, 29, 33)- Саадауи (23)

Украина: Сухов – Семенченко, Абакшин, Зварыч, Корсун – Швед, Мельник, Чернявский, Микитюк – Жук

Франция: Гаррос – Гирио, Мохаммед, Мухудин, Саадауи – Менендез, Бендали, Мамаду Туре, Рамирес – Чепчет, Бельхадж