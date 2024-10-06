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Без капитана. Косенко объявил стартовую пятерку на бронзовый матч ЧМ по футзалу против Франции

Футзал

Битва за медали

Без капитана. Косенко объявил стартовую пятерку на бронзовый матч ЧМ по футзалу против Франции

Фото: Асоціація футзалу України

UA-Футбол
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Сборные Украины и Франции по футзалу сегодня встретятся в рамках матча за третье место на Чемпионе мира-2024 в Узбекистане. Главный тренер "сине-желтых" Александр Косенко объявил стартовую пятерку на этот поединок.

  • Украина: Сухов – Абакшин, Семенченко, Зварыч, Корсун (К)
  • Запасные: Цыпун, Мельник, Чернявский, Савенко, Жук, Швед, Фаренюк, Микитюк.

Капитан сборной Украины Петр Шотурма сегодня не сыграет из-за травмы. Его обязанности будет исполнять Игорь Корсун.

Также Назар Швед вернулся после дисквалификации. Он начнет с лавки для запасных.

Матч стартует в 15:30.

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Петр Шотурма сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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