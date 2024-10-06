Без капитана. Косенко объявил стартовую пятерку на бронзовый матч ЧМ по футзалу против Франции
Битва за медали
Фото: Асоціація футзалу України
Сборные Украины и Франции по футзалу сегодня встретятся в рамках матча за третье место на Чемпионе мира-2024 в Узбекистане. Главный тренер "сине-желтых" Александр Косенко объявил стартовую пятерку на этот поединок.
- Украина: Сухов – Абакшин, Семенченко, Зварыч, Корсун (К)
- Запасные: Цыпун, Мельник, Чернявский, Савенко, Жук, Швед, Фаренюк, Микитюк.
Капитан сборной Украины Петр Шотурма сегодня не сыграет из-за травмы. Его обязанности будет исполнять Игорь Корсун.
Также Назар Швед вернулся после дисквалификации. Он начнет с лавки для запасных.
Матч стартует в 15:30.
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