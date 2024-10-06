Сборная Украины разгромила французов в бронзовом финале ЧМ-2024 по футзалу. Видео голов и обзор матча
Исторический матч для нашей сборной по футзалу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Впервые в своей истории сборная Украины завоевала медали Чемпионата мира по футзалу. В этом напряженном поединке подопечным Александра Косенко удалось разгромить Францию. Хет-трик на счету Даниила Абакшина!
ЧМ-2024 по футзалу. Матч за бронзу
Украина – Франция 7:1
Голы: Чернявский (11), Зварич (22), Жук (27, 28), Абакшин (29, 29, 33)- Саадауи (23)
Видеообзор матча
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Андрей Журба
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06.10.2024 в 20:35
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