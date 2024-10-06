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Сборная Украины разгромила французов в бронзовом финале ЧМ-2024 по футзалу. Видео голов и обзор матча

Футзал
Обновлено

Исторический матч для нашей сборной по футзалу

Сборная Украины разгромила французов в бронзовом финале ЧМ-2024 по футзалу. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Впервые в своей истории сборная Украины завоевала медали Чемпионата мира по футзалу. В этом напряженном поединке подопечным Александра Косенко удалось разгромить Францию. Хет-трик на счету Даниила Абакшина!

ЧМ-2024 по футзалу. Матч за бронзу

Украина – Франция 7:1

Голы: Чернявский (11), Зварич (22), Жук (27, 28), Абакшин (29, 29, 33)- Саадауи (23)

Видеообзор матча

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Консул (Звягель )
06.10.2024 в 20:35
Ось як треба грати в футбол !
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Комментарии 2
Консул (Звягель )
06.10.2024 в 20:35
Ось як треба грати в футбол !
Ответить
0
0
Багіра (Рівне)
06.10.2024 в 19:48
Прекрасний матч!!!
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