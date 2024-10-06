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Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил сборную Украины по футзалу с историческим достижением

Футзал

Андрей Шевченко поблагодарил сборную за успешное выступление на чемпионате мира

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил сборную Украины по футзалу с историческим достижением

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Сразу после победы над Францией в матче за третье место чемпионата мира-2024 президент УАФ Андрей Шевченко поздравил сборную Украины с историческим успехом.

"Поздравляю сборную Украины по футзалу с большим достижением! Спасибо игрокам, тренерскому штабу, персоналу и всем, кто присоединился к получению бронзовых наград чемпионата мира. Это грандиозный успех и результат нашей совместной работы".

Также Шевченко отметил, что футзал остается одним из приоритетных направлений деятельности Украинской ассоциации футбола.

"В трудное для страны время мы продолжаем показывать свою мощь и несокрушимость на самом высоком уровне. Еще раз спасибо всем причастным. Гордимся! Слава Украине!", — отметил Андрей Шевченко.

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сборная Украины по футзалу
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Андрей Журба
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