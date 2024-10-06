Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил сборную Украины по футзалу с историческим достижением

Сразу после победы над Францией в матче за третье место чемпионата мира-2024 президент УАФ Андрей Шевченко поздравил сборную Украины с историческим успехом.

"Поздравляю сборную Украины по футзалу с большим достижением! Спасибо игрокам, тренерскому штабу, персоналу и всем, кто присоединился к получению бронзовых наград чемпионата мира. Это грандиозный успех и результат нашей совместной работы".

Также Шевченко отметил, что футзал остается одним из приоритетных направлений деятельности Украинской ассоциации футбола.