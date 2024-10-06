Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил сборную Украины по футзалу с историческим достижением
Андрей Шевченко поблагодарил сборную за успешное выступление на чемпионате мира
Дан Балашов - УАФ
Сразу после победы над Францией в матче за третье место чемпионата мира-2024 президент УАФ Андрей Шевченко поздравил сборную Украины с историческим успехом.
"Поздравляю сборную Украины по футзалу с большим достижением! Спасибо игрокам, тренерскому штабу, персоналу и всем, кто присоединился к получению бронзовых наград чемпионата мира. Это грандиозный успех и результат нашей совместной работы".
Также Шевченко отметил, что футзал остается одним из приоритетных направлений деятельности Украинской ассоциации футбола.
"В трудное для страны время мы продолжаем показывать свою мощь и несокрушимость на самом высоком уровне. Еще раз спасибо всем причастным. Гордимся! Слава Украине!", — отметил Андрей Шевченко.
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