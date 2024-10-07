Косенко: Бронзовые награды чемпионата мира - это очень весомый результат

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал победу над Францией (7:1) в матче за третье место на чемпионате мира-2024.

- Доброго и, по-настоящему, исторического вечера вам. Расскажите, каково это чувствовать себя призером Чемпионата мира?

- Добрый вечер! Пока что действительно нет полного понимания, но это действительно фантастично. Наверное осознание придет чуть позже, а сейчас это как-то трудно представляется, но это действительно так. Мы - бронзовые призеры Чемпионата мира.

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- Как вам медаль? Уже праздновали?

- Еще не было времени. Мы только приехали после церемонии награждения. Сейчас, если останутся эмоции и силы, то немного отпразднуем. Но много праздновать не будем, потому что уже завтра утром нужно будет вылетать.

- Относительно вылета. Он планировался заранее или приходилось по ходу турнира билеты перебронировать?

- После каждой стадии бронируются билеты на рейс. Если команда не проходит в следующую стадию, то она уже на следующий день вылетает домой. Это такая формальность, которой пользуются все команды. Хорошо, что мы здесь остались до конца и с хорошим настроением будем возвращаться на Родину, как и хотели.

- В финале Бразилия обыграла Аргентину. В среду в, по моему мнению, равном поединке Украина уступила Бразилии. Не появлялись мысли в стиле "На их месте должны были бы быть мы"?

- Действительно, игра была равной и шансы у нас были. Если бы мы проиграли в чистую, то таких мыслей видимо бы и не было. А так действительно были моменты и такие мысли иногда появляются. Действительно, очень хотелось бы быть на их месте, но и бронзовые награды по моему мнению это очень весомый результат. Не перестану благодарить всех кто помогал, играл и защищал.

- Вы в сборной уже 11-ый год. Есть ли воодушевление продолжать дальше? Будут ли играть эти же ребята в отборе к следующему большому футзальному форуму?

- Сейчас нет таких мыслей. Сейчас главное отдохнуть, а уже в дальнейшем будем общаться и ответим на эти вопросы. Однако сейчас сказать ничего не могу, - сказал Косенко.