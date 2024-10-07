Игрок сборной Украины по футзалу: Мы сделали то, что никто не делал до нас
Сине-желтые стали бронзовыми призерами ЧМ-2024
Фото: instagram.com/futsal_ua
Игрок сборной Украины по футзалу, автор двух голов в поединке за третье место с Францией (7:1) Евгений Жук поделился эмоциями после получения бронзовых наград на ЧМ-2024 в Узбекистане.
- Это бронза! Твой путь в сборную был трудным, но вот ты здесь. Забил два гола и получил медали Чемпионата мира. Как это для тебя?
- Эмоции, эмоции, эмоции! Пожалуй, не каждый человек способен их пережить в своей жизни. Я очень рад за себя, за ребят, за страну и за воинов, которые сейчас нас защищают. Это просто что-то невероятное. Мы сделали то, что никто не делал до нас. Нет слов из-за эмоций. Спасибо всем за поддержку!
- Было большое напряжение в сборной на протяжении всего турнира. Вы прошли очень большой путь. Теперь вы переписали историю. Как это осознавать для тебя?
- Думаю, я смогу ответить на этот вопрос где-то через месяц. Сейчас ответить тяжело, - поделился игрок.
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