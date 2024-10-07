Почти как Месси. Игроки сборной Украины по футзалу опубликовали фото в постели с трофеями. ФОТО

Сборная Украины по футзалу завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2024, в матче за 3-е место разгромив Францию 7:1.

По итогам турнира, который проходил в Узбекистане, два игрока украинской сборной получили индивидуальные награды. Даниил Абакшин забрал серебряную бутсу как второй лучший бомбардир турнира (7 голов в 7 матчах и 6 результативных передач). А Ростислав Семенченко получил бронзовый мяч – третий лучший игрок турнира.

Уже после завершения турнира и официальных церемоний Даниил и Ростислав в социальных сетях опубликовал фото с трофеями, лежа на кровати.

"Спокойной ночи", – подписана публикация.

Напомним, что подобный снимок публиковал Лионель Месси после выигрыша титула ЧМ-2022.