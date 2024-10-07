  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Почти как Месси. Игроки сборной Украины по футзалу опубликовали фото в постели с трофеями. ФОТО
В тренде

Почти как Месси. Игроки сборной Украины по футзалу опубликовали фото в постели с трофеями. ФОТО

Футзал
Обновлено

Сборная Украины на чемпионате мира добилась исторического успеха

Почти как Месси. Игроки сборной Украины по футзалу опубликовали фото в постели с трофеями. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футзалу завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2024, в матче за 3-е место разгромив Францию 7:1.

Читайте такжеЧМ-2024 по футзалу. Украина – Франция 7:1. Историческая дебютная бронза нашей сборной

По итогам турнира, который проходил в Узбекистане, два игрока украинской сборной получили индивидуальные награды. Даниил Абакшин забрал серебряную бутсу как второй лучший бомбардир турнира (7 голов в 7 матчах и 6 результативных передач). А Ростислав Семенченко получил бронзовый мяч – третий лучший игрок турнира.

Уже после завершения турнира и официальных церемоний Даниил и Ростислав в социальных сетях опубликовал фото с трофеями, лежа на кровати.

"Спокойной ночи", – подписана публикация.

Напомним, что подобный снимок публиковал Лионель Месси после выигрыша титула ЧМ-2022.

По теме
yellow-arrow
Игрок сборной Украины по футзалу: Мы сделали то, что никто не делал до нас
yellow-arrow
Косенко: Бронзовые награды чемпионата мира - это очень весомый результат
yellow-arrow
Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил сборную Украины по футзалу с историческим достижением
сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости