Почти как Месси. Игроки сборной Украины по футзалу опубликовали фото в постели с трофеями. ФОТО
Сборная Украины на чемпионате мира добилась исторического успеха
фото из соцсетей
Сборная Украины по футзалу завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2024, в матче за 3-е место разгромив Францию 7:1.
По итогам турнира, который проходил в Узбекистане, два игрока украинской сборной получили индивидуальные награды. Даниил Абакшин забрал серебряную бутсу как второй лучший бомбардир турнира (7 голов в 7 матчах и 6 результативных передач). А Ростислав Семенченко получил бронзовый мяч – третий лучший игрок турнира.
Уже после завершения турнира и официальных церемоний Даниил и Ростислав в социальных сетях опубликовал фото с трофеями, лежа на кровати.
"Спокойной ночи", – подписана публикация.
Напомним, что подобный снимок публиковал Лионель Месси после выигрыша титула ЧМ-2022.
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