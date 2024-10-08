Игрок сборной Украины по футзалу: Эмоции от бронзы ЧМ немного утихли, потихоньку осознаем, что вообще случилось

Игрок сборной Украины по футзалу Даниил Абакшин прокомментировал выступление команды на ЧМ-2024 где украинская команда завоевала бронзовые награды.

- Опишите впечатления после получения рекордного для Украины результата, бронзы ЧМ - как сразу после матча, так и сейчас, когда прошло несколько дней. Чувствуете ли уже, что вошли в историю?

- Непревзойденные эмоции, которые вы видели на экранах. Эмоции немного утихли, мы уже приехали в Украину и осознаем понемногу, что вообще случилось.

- Лично для вас турнир оказался довольно результативным, вы среди лучших его ассистентов и бомбардиров. Благодаря чему удалось выдать такую ​​серию игр?

– Да, это супер. Я очень доволен этим результатом. Конечно, благодаря партнерам по команде, которые создавали эти моменты и помогали на площадке.

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– 7:1 в матче за третье место. Как объясните столь разгромный результат над Францией?

– Игра была очень напряженная, все же седьмая игра на этом форуме. Два гола Жука очень посодействовали хорошему результату. Ну а дальше хорошо отоборонялись и довели игру до такого счета.

- Что считаете главной причиной того, что после поражения от Аргентины команда собралась и уверенно отыграла все последующие матчи?

– Первую игру с Аргентиной немного провалили из-за волнения. Потом сели, поговорили, разобрали, что было не так, вошли в турнир. И дальше почти все шло так, как мы этого хотели.