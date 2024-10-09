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Капитан сборной Украины по футзалу перенёс операцию

Футзал
Обновлено

Но потребуется ещё одна

Капитан сборной Украины по футзалу перенёс операцию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины по футзалу Пётр Шотурма успешно перенёс первую часть операции. Игрока ждёт второе хирургическое вторжение. Операцию делали в Мюнхене.

Операция прошла в мюнхенской клинике под руководством одного из ведущих специалистов по работе с травмами колена профессора М. Штробеля. Сам врач отметил, что Петр на площадку вернется еще более сильным, - сообщили в УАФ.

Ассоциация выложила фото игрока с клиники и пожелала игроку здоровья.

Фотогалерея

Капитан сборной Украины по футзалу перенёс операцию - фото 1Капитан сборной Украины по футзалу перенёс операцию - фото 2

Пётр Шатурма получил травму на 16 минуте полуфинального матча против сборной Бразилии. Сборная Украины по футзалу заняла 3 место на Чемпионате мира, обыграв Францию с разгромным счётом 7:1

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 20:30
После операций нужно застраховать свои золотые ноги на миллион баксов. Ты меня понял Петро??
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 20:30
После операций нужно застраховать свои золотые ноги на миллион баксов. Ты меня понял Петро??
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
09.10.2024 в 20:28
Швидшого одуження та повернення у великий спорт! Ця кров не пролита дарма, вона окропила бронзу! Браво, хлопці, за самовіддачу
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