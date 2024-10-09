Капитан сборной Украины по футзалу перенёс операцию
Но потребуется ещё одна
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Украины по футзалу Пётр Шотурма успешно перенёс первую часть операции. Игрока ждёт второе хирургическое вторжение. Операцию делали в Мюнхене.
Операция прошла в мюнхенской клинике под руководством одного из ведущих специалистов по работе с травмами колена профессора М. Штробеля. Сам врач отметил, что Петр на площадку вернется еще более сильным, - сообщили в УАФ.
Ассоциация выложила фото игрока с клиники и пожелала игроку здоровья.
Фотогалерея
Пётр Шатурма получил травму на 16 минуте полуфинального матча против сборной Бразилии. Сборная Украины по футзалу заняла 3 место на Чемпионате мира, обыграв Францию с разгромным счётом 7:1
Популярное сейчас
- Экс-нападающий Динамо рассказал, как на нем заработали миллион за два дня
- Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять
- Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
- Украина – Франция. Анонс и прогноз матча за бронзу ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Комментарии 2