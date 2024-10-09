Тренер сборной Украины по футзалу назвал "подозрительным" один из матчей ЧМ-2024
Речь о матче Франции с Ираном в группе
Фото: прес-служба АФУ
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко назвал подозрительным матч сборной Франции и Ирана (1:4) на ЧМ-2024.
— В матче за третье место почти все футзальное сообщество болело за Украину, в том числе из-за подозрительного поединка Франции с Ираном в группе. Каково ваше отношение к подобным вещам в спорте?
— Это, мягко говоря, подозрительный матч. В принципе французов можно понять с точки зрения турнирного положения. Но ведь подбор более удобного соперника — это только на бумаге. Возможно, если бы трехцветные попали на бразильцев сразу, раньше бы их выбили и выиграли в целом чемпионат.
А могли и вылететь от Марокко, и та же Венесуэла с Испанией — хороший пример. Все это чисто теоретически. Лично я не считаю это правильным, но это был выбор французов. На мой взгляд, нужно выходить и играть на победу.
Популярное сейчас
- Рома попала в руки к тренеру-диктатору, который учит футболистов быть "немного негодяями". Как будет выживать Артем Довбик
- Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять
- В составе молодежной сборной Украины U-21 произошли изменения
- Украина – Франция. Анонс и прогноз матча за бронзу ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine