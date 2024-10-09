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Тренер сборной Украины по футзалу назвал "подозрительным" один из матчей ЧМ-2024

Футзал
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Речь о матче Франции с Ираном в группе

Тренер сборной Украины по футзалу назвал "подозрительным" один из матчей ЧМ-2024

Фото: прес-служба АФУ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко назвал подозрительным матч сборной Франции и Ирана (1:4) на ЧМ-2024.

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— В матче за третье место почти все футзальное сообщество болело за Украину, в том числе из-за подозрительного поединка Франции с Ираном в группе. Каково ваше отношение к подобным вещам в спорте?

— Это, мягко говоря, подозрительный матч. В принципе французов можно понять с точки зрения турнирного положения. Но ведь подбор более удобного соперника — это только на бумаге. Возможно, если бы трехцветные попали на бразильцев сразу, раньше бы их выбили и выиграли в целом чемпионат.

А могли и вылететь от Марокко, и та же Венесуэла с Испанией — хороший пример. Все это чисто теоретически. Лично я не считаю это правильным, но это был выбор французов. На мой взгляд, нужно выходить и играть на победу.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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